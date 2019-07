Džazájerí varoval Britániu pred odvetou v kauze zadržaného tankera

K incidentu došlo v čase eskalujúceho napätia medzi Západom a Iránom.

Teherán 6. júla (TASR) - Iránsky duchovný Mohammad Alí Músaví Džazájerí varoval v sobotu Britániu pred možnou odvetou Teheránu za štvrtkové zadržanie iránskeho supertankera jednotkou britského kráľovského námorníctva vo vodách Gibraltáru.



"Otvorene hovorím, že Británia by sa mala obávať iránskych odvetných opatrení v spojitosti s nezákonným zadržaním iránskeho ropného tankera," povedal duchovný Džazájerí, ktorého citovala iránska polooficiálna tlačová agentúra Fars. Ako pripomenula agentúra Reuters, Džazájerí je členom vplyvného orgánu iránskych duchovných.



"Ukázali sme, že nikdy nebudeme šikanovanie tolerovať... Tak ako sme spoľahlivo reagovali na americký dron, Irán bude náležite reagovať aj na toto nezákonné zadržanie (tankera)," povedal.



Supertanker Grace 1 zadržali vo vodách Gibraltáru vo štvrtok ráno. Gibraltársky najvyšší súd v piatok rozhodol, že tanker zastavený pre podozrenie z porušenia sankcií prevozom iránskej ropy do Sýrie môže byť zadržiavaný ďalších 14 dní.



Bývalý veliteľ vplyvných iránskych Revolučných gárd Mohsen Rezáí v piatok vyhlásil, že islamská republika by mala reagovať zadržaním britského ropného tankera.



K incidentu došlo v čase eskalujúceho napätia medzi Západom a Iránom, keď EÚ zvažuje, ako zareagovať na oznámenie Teheránu, že zvýši obohacovanie uránu aj nad úroveň stanovenú v medzinárodnej jadrovej dohode, ktorú dosiahol so svetovými mocnosťami v roku 2015. Irán takýmto oznámením reagoval na vlaňajšie odstúpenie USA od zmienenej dohody i uvalenie nových amerických sankcií.



Agentúra Reuters pripomína, že 20. júna Irán zostrelil americké bezpilotné prieskumné lietadlo. Kým Washington trvá na tom, že k zostreleniu došlo nad medzinárodnými vodami, Irán tvrdí, že dron sa pohyboval v jeho vzdušnom priestore.