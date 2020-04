Džezový festival v Montreux sa tento rok neuskutoční

Ženeva 17. apríla (TASR) - Pre pandémiu koronavírusu SARS-CoV-2 sa tento rok neuskutoční ani džezový festival vo švajčiarskom meste Montreux. V piatok to podľa agentúry AFP oznámili jeho organizátori.



Festival sa mal konať od 3. do 18. júla 2020. Jeho organizátori uviedli, že časť programu tohtoročného festivalu, na ktorom mali vystúpiť Lionel Richie, Brittany Howardová, Lenny Kravitz či skupina Black Pumas, sa prenesie do budúceho ročníka. Ten sa uskutoční 2. až 17. júla 2021.



Švajčiarska vláda vo štvrtok oznámila, že začne s postupným zmierňovaním niektorých opatrení prijatých v súvislosti s epidémiou koronavírusu v krajine. Zdôraznila však, že väčšina hygienických nariadení, ako aj odporúčanie o bezpečnej vzdialenosti medzi ľuďmi budú platiť i naďalej.



"Z tohto dôvodu je teraz nemožné uvažovať o usporiadaní podujatia na úrovni Montreux Jazz Festival v júli," uvádza sa vo vyhlásení organizátorov, v ktorom sa zdôrazňuje, že boli zrušené aj ďalšie festivaly plánované na území Švajčiarska.



"Otázky verejného zdravia majú, samozrejme, prednosť pred všetkými ostatnými hľadiskami," uviedli organizátori.



Podľa AFP k zrušeniu džezového festivalu v Montreux došlo prvýkrát za 53 rokov jeho existencie.