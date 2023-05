Džibutsko spustilo zákrok proti nelegálnym migrantom

Nairobi 1. mája (TASR) – Vláda Džibutska v nedeľu oznámila zásah proti nezákonnej migrácii. Štátna televízia hlásila, že polícia dosiaľ zadržala okolo 3000 ľudí, ktorých majú z krajiny vyhostiť. Informovala o tom agentúra AFP.



Minister vnútra Saíd Núh Hasan uviedol, že strategicky položená krajina v tzv. Africkom rohu je "preplnená" po príleve ľudí zo susedných štátov. Len minulý rok do nej podľa jeho slov prišlo nelegálne 220.000 osôb.



Džibutsko, ktoré má asi milión obyvateľov, sa nachádza na často nebezpečnej migračnej trase využívanej africkými utečencami.



Hasan v televíznom vystúpení povedal, že Džibutsko sa rozhodlo zakročiť s cieľom chrániť "blahobyt a bezpečnosť svojej populácie" a obmedziť prílev migrantov.



Minister doplnil, že nelegálni migranti pracujúci v neformálnom sektore sa môžu zaregistrovať, ak ich zamestnanci nahlásia úradom. Ľudia bez práce by sa mali "okamžite a dobrovoľne" vrátiť do krajiny pôvodu. Na splnenie nových predpisov majú 30 dní.