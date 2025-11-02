< sekcia Zahraničie
Džibutský parlament zrušil vekovú hranicu pre prezidentov
Autor TASR
Abbis Abeba 2. novembra (TASR) – Džibutský parlament zrušil v nedeľňajšom hlasovaní vekovú hranicu pre prezidentov. Dlhoročnému lídrovi krajiny Ismáílovi Umarovi Guilláhovi to umožní kandidovať na šieste funkčné obdobie. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Guilláh (77) je v malej východoafrickej krajine, v ktorej majú svoje vojenské základne Spojené štáty, Francúzsko, Čína, Japonsko a Taliansko, pri moci od roku 1999.
Poslanci schválili zmenu ústavy, ktorou sa ruší vekové obmedzenie prezidentských kandidátov na 75 rokov, jednohlasne. Predseda Národného zhromaždenia Dilajta Muhammad Dilajta pre AFP uviedol, že je to potrebné na zaistenie stability tejto krajiny v nepokojnom regióne Afrického rohu.
Guilláh sa tak môže v apríli 2026 uchádzať o znovuzvolenie, pričom vzhľadom na obmedzenú slobodu prejavu a tlače v Džibutsku bude čeliť minimálnej opozícii, napísala AFP. Posledné voľby v roku 2021 vyhral s 97 percentami hlasov a jeho vládna koalícia má väčšinu v parlamente.
Džibutsko má len približne milión obyvateľov, nachádza sa však pri strategickej námornej trase cez prieliv Báb al-Mandab, ktorý spája Červené more s Adenským zálivom.
