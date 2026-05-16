Džihádisti na severovýchode Nigérie uniesli desiatky školákov
K útoku došlo dopoludnia miestneho času, krátko po tom, čo z mesta odišli nigérijskí vojaci, uviedol Bukar Buba, ktorého dcéra a neter boli medzi unesenými.
Maiduguri 16. mája (TASR) - Pravdepodobne džihádisti v piatok uniesli desiatky školákov v štáte Borno na severovýchode Nigérie, uviedli pre agentúru AFP rodičia a miestni obyvatelia. Najľudnatejšia krajina Afriky bojuje so 17 rokov trvajúcim povstaním džihádistických skupín, pre ktoré sa takéto únosy stali kľúčovou taktikou – vrátane únosu stoviek školáčok v meste Chibok v roku 2014, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Rodičia a obyvatelia v oblasti miestnej správy Askira Uba, ktorá sa nachádza na okraji lesa Sambisa (pôvodne zvernice, z ktorej sa stala džihádistická enkláva), odhadujú počet žiakov unesených zo základnej školy Central Primary School v dedine Mussa na 35 až 43. K útoku došlo dopoludnia miestneho času, krátko po tom, čo z mesta odišli nigérijskí vojaci, uviedol Bukar Buba, ktorého dcéra a neter boli medzi unesenými.„Za necelých 30 minút dorazili povstalci a uniesli deti zo základnej a materskej školy,“ povedal pre AFP. Buba odhadol počet unesených na 43 vrátane jedného batoľaťa.
Hoci miera násilia od vrcholu nigérijského džihádistického povstania, ktoré v roku 2009 rozpútala skupina Boko Haram, opadla, analytici varujú pred nárastom útokov od roku 2025.Veľké časti vidieka zostávajú mimo kontroly vlády alebo len pod jej minimálnou kontrolou, pripomína AFP.
Okrem boja proti džihádistom sú bezpečnostné sily preťažené aj bojom proti gangom „banditov“. Tí sú motivovaní skôr peniazmi než náboženskou alebo politickou ideológiou, pričom prepadávajú dediny a uvaľujú „dane“ na poľnohospodárov a baníkov vo vidieckych oblastiach s malou prítomnosťou štátu. Banditi sa sústreďujú najmä na severozápade krajiny, zatiaľ čo džihádisti na severovýchode. Juh Nigérie však v piatok zažil zriedkavý „koordinovaný“ útok neznámych ozbrojencov na tri školy.
Útočníci súčasne vtrhli do baptistickej materskej a základnej školy v Yawote a dvoch ďalších škôl v Esiele v juhozápadnom štáte Oyo, uviedla polícia. Počet zajatých študentov nie je známy. Počas útoku bol zabitý zástupca riaditeľa, ako aj vodič motocyklovej taxislužby.
