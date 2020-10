Džihádisti napojení na al-Káidu zabili zadržiavanú Švajčiarku

Ženeva 10. októbra (TASR) - Švajčiarka, ktorú držali ako zajatkyňu v Mali teroristi napojení na al-Káidu, bola približne pred mesiacom zabitá. Oznámilo to švajčiarske ministerstvo zahraničných vecí v piatkovom vyhlásení, informovala agentúra AFP.



"S veľkým zármutkom som sa dozvedel o úmrtí našej občianky," povedal šéf švajčiarskej diplomacie Ignazio Cassis. "Odsudzujem tento krutý čin a vyjadrujem hlbokú sústrasť jej príbuzným," dodal. Agentúra AP uvádza, že išlo o kresťanskú misionárku Beatrice Stöckliovú, ktorú sa Bern pokúšal vyslobodiť, odkedy ju pred štyrmi rokmi uniesli. Spolu so Stöckliovou boli v zajatí džihádistickej Skupiny na podporu islamu a moslimov (GSIM), ktorá je napojená na medzinárodnú teroristickú sieť al-Káida, najmenej štyria ďalší cudzinci. Ich osud nie je známy. Teroristi z GSIM sa v minulosti prihlásili k zodpovednosti za niekoľko útokov v regióne Sahelu.



Informácie o zabití občianky Švajčiarska poskytla francúzskym predstaviteľom humanitárna pracovníčka Sophie Pétroninová, ktorú pred takmer štyrmi rokmi uniesli džihádisti v Mali a v piatok sa po svojom prepustení vrátila do Francúzska.



Švajčiarski predstavitelia "vyvíjajú všetko úsilie, aby zistili viac o okolnostiach zabitia (svojej občianky) a o tom, kde sa nachádzajú jej pozostatky", dodalo tamojšie ministerstvo s tým, že "žiada vydanie" tela zabitej ženy.



Nestabilná západoafrická krajina Mali už osem rokov bojuje proti islamistickým vzbúrencom. Ich povstanie si vyžiadalo už tisíce životov.