Džihádisti odrezali hlavu starcovi, ďalších upálili či postrieľali

Nairobi 3. januára (TASR) - Jednému mužovi odrezali hlavu a ďalších päť upálili alebo postrieľali v pondelok militanti z organizácie aš-Šabáb, napojenej na al-Káidu, v pobrežnej oblasti Kene neďaleko hraníc so Somálskom. S odvolaním sa na políciu a miestne úrady o tom informovala agentúra AFP.



Dom starca, ktorému odrezali hlavu, militanti úplne zničili. Neďaleko domu našli policajti vedľa cesty telo ďalšieho muža, tento bol zastrelený. Na inom mieste v okrese Lamu objavili štyri spútané mužské telá, ktoré boli spálené na nepoznanie.



"V tejto lokalite bolo spálených niekoľko domov v neznámej celkovej hodnote," uvádza sa v policajnej správe.



V okrese Lamu uskutočnili džihádisti za uplynulé roky viacero útokov, najčastejšie s použitím bômb nastražených popri ceste. Militanti sa mstia Keni za to, že v roku 2011 vyslala do susedného Somálska vojenský kontingent v rámci misie Africkej únie zameranej práve proti džihádistom. Napríklad v roku 2014 pri sérii útokov v meste Mpeketoni, nachádzajúcej sa v oblasti Lamu, zahynulo takmer 100 ľudí. Pred dvoma rokmi prepadli islamskí militanti americkú vojenskú základňu v Lamu. Zničili pri tom niekoľko lietadiel a zabili troch Američanov.



Džihádisti sa snažia zvrhnúť medzinárodne uznávanú vládu v Somálsku, ktoré sa okrem toho nachádza vo vnútornej politickej kríze súvisiacej so spormi prezidenta a predsedu vlády a s dlhodobým odkladaním volieb.