Džihádisti postupujú na Homs, ich cieľom je zvrhnúť Asadov režim

Damask 6. decembra (TASR) - Zo sýrskeho mesta Homs, na ktoré postupujú džihádistickí povstalci, cez noc a v piatok ráno utiekli tisíce ľudí, uviedlo Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR). Povstalci sa podľa neho nachádzajú iba päť kilometrov od predmestia Homsu, ovládnutie ktorého by im umožnilo odrezať hlavnú cestu vedúcu k sýrskemu pobrežiu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Džihádistická skupina Hajat Tahrír aš-Šám a militantné organizácie podporované Tureckom minulý týždeň spustili prekvapivú ofenzívu na severozápade Sýrie. Počas niekoľkých dní sa im podarilo dobyť rozsiahle územia vrátane druhého najväčšieho mesta krajiny Aleppo a tiež mesto Hamá.



"Keď hovoríme o cieľoch, cieľom revolúcie zostáva zvrhnutie tohto režimu (prezidenta Bašára Asada). Je naším právom použiť všetky dostupné prostriedky na dosiahnutie tohto cieľa," vyhlásil vodca najsilnejšej povstaleckej skupiny Frontu an-Nusra abú Muhammad al-Džawlání v rozhovore pre stanicu CNN, ktorý zverejnili v piatok.



Tisíce ľudí začali utekať z Homsu v noci na piatok smerom na západ k pobrežným regiónom, ktoré sú baštami vlády, uviedlo SOHR. Jeden z miestnych obyvateľov podľa Reuters potvrdil, že do pobrežnej oblasti prichádzajú ľudia v obave z rýchleho postupu povstalcov.



Hajat Tahrír aš-Šám a spojenecké zoskupenia už ovládli mestá Rastan a Talbísa ležiace niekoľko kilometrov severne od Homsu. Zdroj zo sýrskej armády pre Reuters povedal, že ruské letectvo v noci zničilo v oblasti most na dôležitej diaľnici M5, aby ho povstalci nemohli využívať. Na most podľa neho podniklo osem úderov.



Izraelská armáda oznámila, že v noci na piatok zaútočila v pohraničnej oblasti medzi Sýriou a Libanonom, kadiaľ podľa nej militantné hnutie Hizballáh pašovalo zbrane. Údery vykonala iba niečo viac ako týždeň po tom, čo s Hizballáhom uzavrela prímerie v Libanone. Izraelský útok na sýrskej strane hranice podľa sýrskej agentúry SANA vyradil z prevádzky hraničný priechod Arída.