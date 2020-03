Džihádisti sa zmocnili kľúčového mesta v regióne Cabo Delgado

Maputo 24. marca (TASR) - Islamistickí povstalci sa zmocnili kľúčového mesta na severe Mozambiku, v blízkosti lokality, kde zahraničné spoločnosti pracujú na projekte ťažby zemného plynu v objeme 60 miliárd dolárov.



Militanti uskutočnili nočný útok na prístavné mesto Mocímboa da Praia, pričom prevzali kontrolu nad vojenskou základňou, kde vztýčili svoju vlajku. Armáda aj polícia spustili protiofenzívu, informovala v pondelok stanica BBC.



Ide o prvý prípad, keď mozambickí džihádisti zaútočili na významné mesto, keďže cieľom ich útokov sú zvyčajne dediny a farmy. Svedkovia uviedli, že bojovníci zablokovali všetky únikové trasy a miestnych obyvateľov uzamkli v mešite.



Počas trojročného povstania v regióne Cabo Delgado prišli o život stovky ľudí a tisíce museli utiecť zo svojich domovov. Vláda sa neúspešne usiluje revoltu potlačiť, a to napriek podpore istej ruskej vojenskej spoločnosti.



Militanti sa nazývajú aš-Šabáb, hoci nie je jasné, či sú napojení na značne rozsiahlejšie somálske hnutie rovnakého mena.



Cabo Delgado je jedným z najchudobnejších regiónov Mozambiku, ale má obrovské, dosiaľ nevyužité nerastné suroviny. Krajina tu však v roku 2010 objavila veľké zásoby zemného plynu v kotline Rovuma pri pobreží Indického oceánu.



Nadnárodná korporácia ExxonMobil so sídlom v Texase vlani v októbri predstavila plány na investovanie viac než 500 miliónov dolárov do prvotnej fázy výstavby svojho ťažobného projektu v regióne Cabo Delgado.