Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 27. október 2025Meniny má Sabína
< sekcia Zahraničie

Džihádisti v Mali blokujú dovoz pohonných hmôt, školy budú zavreté

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Podľa analytikov je blokáda súčasťou nátlaku džihádistov na malijskú vojenskú vládu.

Autor TASR
Bamako 27. októbra (TASR) - V Mali od pondelka pre nedostatok pohonných hmôt zavreli na najmenej dva týždne školy. Nedostatok paliva spôsobila blokáda povstalcov napojených na medzinárodnú teroristickú sieť al-Káida, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.

Džihádistická skupina Džamát nusrat al-islám wa al-muslímín oznámila blokádu dovozu paliva do Mali začiatkom septembra a jej členovia odvtedy útočia na konvoje nákladných áut s palivom.

Agentúra AFP uvádza, že podľa analytikov je blokáda súčasťou nátlaku džihádistov na malijskú vojenskú vládu. Viaceré čerpacie stanice v Bamaku sú zatvorené a čoraz viac ľudí sa v meste presúva pešo.

Rusko v piatok oznámilo, že do Mali dopraví 160.000 až 200.000 ton ropných produktov a poľnohospodárskych výrobkov.
.

Neprehliadnite

Takáč: Vláda stojí na strane poctivých farmárov a ľudí, ktorí živia SR

Exotické pláže, staroveké mesto či dračia šou. Aj toto ponúka Vietnam

JAMROŠKOVIČ: Niektoré nádory sa dajú ničiť liekmi aktivovanými svetlom

OTESTUJTE SA: Ako dobre poznáte slovenské hory?