Džihádisti v Nigérii zaútočili na konvoj áut, hlásia niekoľko obetí

Kano 28. júna (TASR) - Najmenej deväť nigérijských vojakov a dvaja členovia oddielov civilnej obrany prišli o život pri útoku džihádistov na civilný konvoj, ktorý sa odohral v sobotu popoludní v štáte Borno na severozápade Nigérie. Po útoku zo zálohy zostáva nezvestných niekoľko civilistov.



Ako v nedeľu informovali miestne bezpečnostné zdroje, džihádisti v sobotu zaútočili z ťažkých zbraní a granátmi s raketovým pohonom na konvoj viac ako stovky vozidiel. Útok sa odohral pri dedine Komala ležiacej neďaleko mesta Damboa, ktoré sa nachádza na hranici enklávy džihádistickej skupiny Boko Haram. Ide o enklávu Sambisa, odkiaľ džihádisti podnikajú útoky na dediny a proti vládnym jednotkám v okolí.



Pri sobotňajšom útoku sa džihádisti zmocnili niekoľkých vozidiel a vyplienili aj zásoby, ktoré konvoj prevážal. Následne sa stiahli do svojej lesnej enklávy.



Boko Haram a odštiepenecký Islamský štát v provincii Západná Afrika (ISWAP), čo je odnož teroristickej organizácie Islamský štát (IS), sú notoricky známe prepadávaním vojenských a civilných konvojov na cestách v okolí mesta Maiduguri. Okrem toho aj unášajú cestujúcich ľudí, ktorých zastavia na svojich falošných kontrolných stanovištiach.



Civilisti, ktorí cestujú do oblastí ležiacich severne od Maiduguri, sa pohybujú výhradne v konvojoch a s vojenským sprievodom, a to v dôsledku nepretržitých útokov džihádistov. Tie sa v posledných týždňoch zintenzívnili.



Desať rokov trvajúci džihádistický konflikt v Nigérii stál životy 36.000 ľudí a ďalšie asi dva milióny ľudí zo severovýchodu krajiny vyhnal z ich domovov.



Násilie páchané džihádistami sa rozšírilo aj do susedného Nigeru, Čadu a Kamerunu, čo podnietilo regionálnu vojenskú koalíciu, aby intenzívnejšie bojovala proti militantom.