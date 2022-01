Džihádisti z IS pri útoku na vojenskú základňu zabili 11 vojakov

Bagdad 21. januára (TASR) - Džihádisti z organizácie Islamský štát (IS) zaútočili v noci na piatok na vojenskú základňu na východe Iraku, pričom zabili 11 irackých vojakov. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na miestne úrady a armádu.



K nočnému útoku na základňu irackej armády došlo v okrese Azím v guvernoráte Dijála, ktorý sa nachádza pri hraniciach s Iránom.



Podľa provinčného guvernéra neboli vojaci na útok vôbec pripravení v dôsledku vlastnej nedbalosti. Zdôraznil, že základňa v Dijále je dobre opevnená a vybavená pozorovacou vežou a infračervenými kamerami umožňujúcimi nočné videnie.



Ozbrojenci extrémistickej organizácie Islamský štát v roku 2014 ovládli rozsiahle oblasti Iraku a Sýrie, kde vyhlásili samozvaný moslimský kalifát. Z väčšiny týchto území sa ich podarilo vytlačiť za pomoci medzinárodnej vojenskej koalície pod vedením Spojených štátov. Tá ukončila svoju bojovú misiu v Iraku koncom vlaňajška a preorientovala sa na poradenstvo a výcvik príslušníkov irackej armády.



Iracká vláda už v decembri 2017 deklarovala víťazstvo nad Islamským štátom. Džihádisti z IS však stále operujú v niektorých odľahlých oblastiach a podnikajú útoky na iracké ciele, hoci spravidla len menšieho rozsahu. Vlani v júli sa však prihlásili k nastraženiu bomby na predmestí Badgadu Madínat as-Sadr, ktorý si vyžiadal desiatky životov.



OSN vo svojej vlaňajšej správe odhadla, že v Iraku a Sýrii je stále aktívnych okolo 10.000 bojovníkov IS.