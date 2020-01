Džihádisti napadli mesto Gajiram a zabili piatich členov milícií

Kano 12. januára (TASR) - Džihádisti spájaní s extrémistickou sunnitskou organizáciou Islamský štát (IS) zabili piatich členov milícií v severozpadnom nigérijskom štáte Borno. Informovala o tom v piatok tlačová agentúra AFP.



Bojovníci IS napadli mesto Gajiram, ležiace približne 80 kilometrov od regionálnej metropoly Maiduguri, pričom sa sústredili na lovcov a členov domobrany strážiacich mesto pred útokmi.



Okres Nganzai, v ktorom sa nachádza i mesto Gajiram, bolo v uplynulých mesiacoch terčom opakovaných útokov džihádistov. V ostatných piatich mesiacoch sa počet útokov proti vojakom a civilným cieľom zvýšil.



Islamisti operujúci v danej oblasti sa odčlenili v roku 2016 od teroristickej organizácie Boko Haram, pričom v uplynulých mesiacoch počet ich útokov stúpol. Vrchol ich útokov nasledoval po vytvorení tzv. "super táborov" nigérijskou armádou na severovýchode krajiny, ktoré majú zabrániť džihádistickým činom.



Konflikt trvajúci už jedno desaťročie si vyžiadal približne 36.000 mŕtvych a množstvo vnútorne vysídlených. Násilie sa rozšírilo aj do susedného Nigeru, Čadu a Kamerunu, čo si vyžiadalo vytvorenie regionálnej vojenskej koalície určenej na boj s povstalcami.