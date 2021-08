Džihádisti zabili pri hraniciach s Nigerom vyše 40 civilistov

Bamako 9. augusta (TASR) - Najmenej 40 civilistov zahynulo pri nedeľňajších útokoch džihádistov na tri obce vo východnej časti Mali. V pondelok o tom informovala agentúra AFP, ktorá sa odvolala na informácie z armádnych zdrojov.



"V obciach Karou, Ouatagouna a Daoutegeft v nedeľu teroristi zabili viac ako 40 civilistov," povedal agentúre AFP zdroj pod podmienkou zachovania anonymity.



"Teroristi vnikli do dedín a zmasakrovali každého," dodal nemenovaný zdroj. Útočníci podľa neho prišli na motocykloch a prekvapili nič netušiacich ľudí.



Mali je chudobný vnútrozemský štát v srdci západoafrického regiónu Sahel. Tamojšie úrady od roku 2012 bojujú s džihádistickým povstaním, pripomína AFP. O život odvtedy prišli už tisíce civilistov a vojakov. Státisíce ľudí navyše opustili svoje domovy.



Kríza v Mali sa začala nepokojmi na severe krajiny, ktoré sa neskôr rozšírili do etnicky nestabilného centra krajiny a následne aj do susedného Nigeru a Burkiny Faso. Ozbrojenú kampaň tam riadia skupiny napojené na Al-Kájdu aj takzvaný Islamský štát.