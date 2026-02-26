< sekcia Zahraničie
Džihádisti zabili pri útoku na mešitu v Nigérii najmenej päť ľudí
Členovia džihádistickej skupiny Lakurawa spustili otvorenú paľbu na mešitu v dedine v miestnej samospráve Maiyama počas večernej omše.
Autor TASR
Lagos 26. februára (TASR) - Pri útoku džihádistov na mešitu v štáte Kebbi na severozápade Nigérie zahynuli v stredu večer najmenej piati veriaci a ďalší traja utrpeli zranenia, uviedli miestne médiá. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Správa bezpečnostných zložiek, do ktorej nahliadla AFP, uvádza, že pri útoku zahynulo desať veriacich. Hovorca polície v Kebbi pre štátne médiá uviedol, že k útokom došlo po zabití niekoľkých bojovníkov tejto džihádistickej skupiny pri neúspešnom pokuse o prepad armádneho konvoja.
„Útok bol odvetou podozrivých teroristických zložiek Lakurawa po neúspešnej pasci na príslušníkov nigérijskej armády z 8. divízie,“ uviedol.
Skupina Lakurawa je obviňovaná z mnohých útokov na komunity v severnej časti Kebbi a v susednom štáte Sokoto. Jej členovia organizujú útoky zo svojej základne, kradnú dobytok a vynucujú si poplatky od miestnych obyvateľov.
Bezpečnostná správa uvádza, že útoky v Maiyame „poukazujú na zámer skupiny rozšíriť svoje pôsobenie smerom na východ od štátu Kebbi, skôr než vojenské jednotky stihnú zintenzívniť protiteroristické opatrenia v tejto oblasti“.
