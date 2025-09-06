< sekcia Zahraničie
Džihádisti zabili pri útoku na severovýchode Nigérie najmenej 55 ľudí
Desiatky ozbrojencov vtrhli v piatok večer na motocykloch do mesta Darul Jama pri hranici s Kamerunom, v ktorom sa nachádza vojenská základňa.
Autor TASR
Maiduguri 6. septembra (TASR) – Najmenej 55 ľudí zabili džihádisti pri útoku na mesto na severovýchode Nigérie, kde v posledných mesiacoch došlo k nárastu ich aktivít. Pre agentúru AFP to v sobotu uviedli pracovník mimovládnej organizácie a líder civilných milícií, informuje TASR.
Desiatky ozbrojencov vtrhli v piatok večer na motocykloch do mesta Darul Jama pri hranici s Kamerunom, v ktorom sa nachádza vojenská základňa. Podľa obyvateľov strieľali z útočných pušiek a podpaľovali domy. Bezpečnostný zdroj AFP uviedol, že medzi mŕtvymi sú piati vojaci. Armáda na žiadosť o vyjadrenie nereagovala.
Medzi obeťami sú podľa správy mnohí členovia rodín, ktoré do tohto mesta nedávno premiestnili zo zatvoreného tábora pre vnútorne vysídlených ľudí. Útok údajne viedol jeden z veliteľov militantnej skupiny Boko Haram, ktorý má oblasť pod kontrolou.
Skupina Boko Haram viedla na severovýchode Nigérie od roku 2009 krvavé povstanie, ktoré si vyžiadalo 40.000 obetí na životoch a vyhnalo z domovov dva milióny ľudí. Hoci násilie od vrcholu v rokoch 2013-15 oslablo, militanti aj z odštiepeneckej skupiny Západoafrická provincia Islamského štátu (ISWAP) naďalej útočia.
Mimovládna organizácia Good Governance Africa eviduje za prvý polrok 2025 nárast aktivity džihádistov, najmä z ISWAP, ktorí podľa nej pri zhruba 300 útokoch zabili približne 500 civilistov. ISWAP v tomto čase obsadil najmenej 17 nigérijských vojenských základní aj za pomoci zvýšeného využívania dronov, nočných útokov a zahraničných bojovníkov.
