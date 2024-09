Džihádistické útoky v Bamako si vyžiadali 77 obetí a 250 zranených

Bamako 19. september (TASR) - Útoky na výcvikový tábor malijskej polície a vojenskú leteckú základňu, ktoré skupina džihádistov podnikla v utorok v hlavnom meste Bamako, si vyžiadali 77 obetí a vyše 250 zranených. Pre agentúru AFP to vo štvrtok uviedol nemenovaný bezpečnostný zdroj, píše TASR.



V oficiálnych dokumentoch malijských úradov sa píše o 81 obetiach a výrazne menšom počte zranených po útoku, ku ktorému sa prihlásila Skupina na podporu islamu a moslimov (JNIM) napojená na teroristickú islamistickú sieť al-Káida.



Ako upozornila stanica RFI, zarážajúci je v prvom rade fakt, že komandám islamistov sa vôbec podarilo preniknúť až do hlavného mesta a zaútočiť tam na strážené vojenské objekty.



Rozsah utorkových útokov bezpečnostní analytici označili za bezprecedentný za posledných desať rokov a prirovnali ich k udalostiam z roku 2015, keď pri útoku islamistov na nočný klub La Terrasse a hotel Radisson Blu prišlo v Bamaku o život 20 ľudí.



Po útokoch islamistov sa obyvatelia Bamaka snažili identifikovať podozrivých. Najmenej jedného muža dav ľudí zlynčoval a jeho telo spálil. Niektoré komunity, často stigmatizované, teraz vyjadrujú strach z toho, že sa stanú terčom podobných excesov.



Bývalý malijský premiér Moussa Mara vyzval po dvoch útokoch džihádistov v Bamaku na pokoj a vyjadril podporu ozbrojeným silám, pričom ocenil ich rýchlu reakciu. Apeloval na obyvateľstvo, aby v tejto situácii nepodliehalo panike a vyvarovalo sa útokov na príslušníkov iných etnických komunít.



Stanica RFI informovala, že OSN a Aliancia sahelských štátov (AES) útoky v Bamaku nekomentovali - na rozdiel Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov (ECOWAS), ktoré v stredu vydalo vyhlásenie, v ktorom útoky odsudzuje.



Mali je útokom džihádistických skupín vystavené od roku 2012. Zo severného Mali sa násilie rozšírilo aj do susedných krajín v oblasti Sahelu. Frustrácia z neschopnosti štátu čeliť islamistom mala v tomto regióne za následok niekoľko vojenských prevratov.



Samotné Mali ich zažilo v rokoch 2020 a 2021 - bezpečnosť v krajine sa však po nich nezlepšila a intenzita útokov sa ešte zvýšila.