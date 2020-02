Dzurinda Orbánovi: Viktor, podceňuješ diskusiu, ktorá v EPP prebieha

Budapešť 2. februára (TASR) - Cieľom Európskej ľudovej strany (EPP) je vytvoriť silnú, globálnu Európu, ktorá nie je založená na neustálom zdôrazňovaní hlbšej integrácie. V liste adresovanom maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi to uviedol slovenský expremiér Mikuláš Dzurinda, ktorý je šéfom Centra Wilfrieda Martensa pre európske štúdie, názorového think-tanku EPP v Bruseli. Dzurinda v tejto súvislosti upozornil Orbána, že podceňuje prebiehajúce diskusie v rámci EPP.



"Viktor, viem, že máš obavy z toho, že naša politická rodina - EPP - nepestuje naplno svoje tradičné kresťanské hodnoty. Nezdieľam tento Tvoj názor, avšak prijímam, že to takto vnímaš. Aj mňa znepokojuje, že hľadanie spoločných európskych odpovedí na finančné otrasy, na nečakanú migráciu, na terorizmus či klimatické zmeny spôsobujú taký rozkol. Viktor, Ty ale podceňuješ diskusiu, ktorá je v EPP vedená v týchto zásadných otázkach," napísal slovenský expremiér v liste zverejnenom v piatok ľavicovým denníkom Népszava.



Dzurinda zdôraznil, že v Centre Wilfrieda Martensa už od roku 2016 pracujú na iniciatíve, ktorá ponúka Európu nového typu. Jej cieľom je podľa neho silná, globálna Európa, ktorá už nie je založená na neustálom zdôrazňovaní hlbšej integrácie, ale skôr na princípe subsidiarity, ktorá je zásadným politickým, právnym a spoločenským princípom katolíckej sociálnej doktríny.



"Koncepcia tejto novej Európy je budovaná na decentralizácii a motivovaní súťaže, a nie na centralizácii a harmonizácii. Vyslovene negatívne sa stavia k pokusom demokratov o využitie inštitúcií Európskej únie na vnútenie liberálnych hodnôt konzervatívnejším členským krajinám, pretože to má škodlivý vplyv na formovanie jednotnej Európy," spresnil šéf centra.



Dzurinda spomenul aj Orbánovu plánovanú utorňajšiu (4. 2.) návštevu Ríma a prejav na schôdzke európskych pravicovo-populistických politikov za účasti talianskeho opozičného lídra Mattea Salviniho. V súvislosti s návštevou maďarského premiéra varoval, že so Salvinim nedokážu nájsť funkčné riešenia zásadných problémov našej doby, akými sú migrácia či klimatická zmena. Zdôraznil, že Orbánovi a Salvinimu nepomôžu ani heslá národného konzervativizmu.



Orbán v nedeľu na svojej osobnej internetovej stránke zverejnil otvorený list, v ktorom Dzurindovi poďakoval za jeho slová. "Rád vidím, že ešte aj dnes sa s oduševnením venuješ myšlienkam, ktoré nás spájali v časoch, keď sme boli kolegovia ako predsedovia vlád. Poznáš nás Maďarov, preto vieš, že hodnoty spomenuté v Tvojom liste - silná Európa, subsidiarita, decentralizácia, motivácia súťaže, katolícka sociálna doktrína a boj proti šíreniu liberálnej ideológie - sú hudbou pre maďarské uši," reagoval predseda maďarskej vlády a dodal, že je rád, že Dzurinda dal o sebe vedieť, a že sa opäť objavil na "horizonte maďarskej politiky".



Šéf Centra Wilfrieda Martensa pozval Orbána na aprílovú aténsku konferenciu o migrácii.



EPP pozastavila 20. marca 2019 členstvo Orbánovej strane Fidesz v reakcii na bilbordovú kampaň jeho vlády, namierenú proti vtedajšiemu predsedovi Európskej komisie Jeanovi-Claudovi Junckerovi a americkému finančníkovi maďarského pôvodu Georgeovi Sorosovi ako údajným podporovateľom nezákonnej migrácie. Viaceré členské strany EPP požadovali vylúčenie Fideszu z tejto najväčšej európskej politickej rodiny, k čomu napokon nedošlo aj vzhľadom na následné eurovoľby v máji 2019.











