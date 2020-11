E. Abrams: Pre novú vládu USA bude tažké vrátiť sa k jadrovej dohode

Jeruzalem 10. novembra (TASR) - Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa bude pokračovať v nátlaku proti Iránu a pre budúceho prezidenta USA bude ťažké vrátiť sa k jadrovej dohode s Teheránom. Uviedol to americký vyslanec pre Irán a Venezuelu Elliott Abrams, informovala v utorok agentúra AP.



"Nezáleží na tom, kto bude 20. januára (deň inaugurácie) prezidentom, keďže s Iránom budeme vyjednávať tak či tak," povedal Abrams novinárom v pondelok počas návštevy Izraela, ktorý je ostrým kritikom jadrovej dohody medzi svetovými veľmocami a Iránom z roku 2015.



"Ešte sa uvidí, či bude možné vrátiť sa k JCPOA," dodal Abrams, mysliac tým Spoločný komplexný akčný plán (JCPOA), čo je oficiálny názov jadrovej dohody. Počas návštevy židovského štátu Abrams zaujal rovnaký postoj ako šéf Bieleho domu Donald Trump - výsledky amerických volieb ešte nie sú konečné -, všíma si AP.



Novozvolený americký prezident Joe Biden uviedol, že má záujem vrátiť sa k jadrovej dohode s Iránom. Tento dokument zaväzuje Teherán, aby obmedzil svoje obohacovanie uránu výmenou za zrušenie ekonomických sankcií. Jedným z Trumpových najvýraznejších krokov v zahraničnej politike bolo jednostranné stiahnutie Spojených štátov zo spomínanej dohody v roku 2018.



USA odvtedy znovu zaviedli voči Iránu tvrdé sankcie, ktoré poškodzujú iránsku ekonomiku, ťažko skúšanú aj pandémiou koronavírusu. Irán v snahe vyvinúť tlak na Európu, aby vyriešila situáciu so sankciami, pomaly a postupne rušil limity pre obohacovanie uránu, zakotvené v jadrovej dohode.



Všetky americké sankcie proti Iránu - vrátane tých, ktoré sa týkajú ľudských práv a podpory militantným skupinám - zostanú v platnosti do 20. januára, uviedol Abrams.



Elliott Abrams (72) v minulosti pôsobil vo vládach prezidentov Ronalda Reagana a Georga Walkera Busha. V roku 1991 podpísal dohodu o vine a treste za to, že klamal americkému Kongresu o afére Iran-Contra, ktorá sa týkala tajného financovania pravicových povstalcov v Nikarague v 80. rokoch minulého storočia. Vtedajší prezident George Bush starší ho omilostil. Abrams bol počas vlády Georga Busha mladšieho zástancom americkej invázie do Iraku, pripomína britský denník The Guardian.