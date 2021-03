E. Macron vyzýva Irán, aby prestal zhoršovať jadrovú krízu

Paríž 18. marca (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok vyzval Irán, aby prestal zhoršovať už aj tak vážnu krízu v spojitosti so svojím jadrovým programom ďalším porušovaním jadrovej dohody z roku 2015. Informovala o tom agentúra AFP.



"Irán musí urobiť očakávané gestá a správať sa zodpovedným spôsobom," povedal Macron. Islamská republika musí podľa jeho slov prestať zhoršovať jadrovú situáciu - ktorá je už aj tak vážna - porušovaním jadrovej dohody z roku 2015.



Túto dohodu (Spoločný komplexný akčný plán, známy pod medzinárodnou skratkou JCPOA) podpísali s Iránom vo Viedni v júli 2015 Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko, Rusko a USA.



Spojené štáty pod vedením vtedajšieho prezidenta Donalda Trumpa od jadrovej zmluvy v roku 2018 jednostranne odstúpili a na Irán opätovne uvalili sériu sankcií. Teherán na to reagoval niekoľkonásobným porušením dohody.



Francúzsko je podľa Macrona naplno pripravené obnoviť postup s cieľom nájsť riešenie tejto krízy.



Vláda nového amerického prezidenta Joea Bidena vyjadrila ochotu opäť k tejto dohode pristúpiť, no podmieňuje to tým, že Teherán najprv začne plniť svoje záväzky.