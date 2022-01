Johnson vydal vlani príkaz evakuovať z Kábulu i psy, naznačujú e-maily

Londýn 26. januára (TASR) - Britský premiér Boris Johnson vydal vlani v auguste v čase sťahovania amerických vojsk z Afganistanu príkaz, aby okrem britských občanov a afganských spolupracovníkov Londýna evakuovali Briti z Kábulu aj vyše 150 psov a mačiek. Vyplýva to zo zverejnenej emailovej komunikácie britských úradov. Johnson však tvrdí, že takýto príkaz nikdy nevydal a ide o úplný nezmysel, píše agentúra Reuters.



Johnson predtým popieral akúkoľvek účasť na rozhodnutí pomôcť evakuovať mačky a psy charitatívnej organizácie na záchranu zvierat Nowzad bývalého britského vojaka Paula "Pena" Farthinga. Po tom, ako moc v Afganistane prevzal Taliban, boli domáce zvieratá zachránené počas chaotického odchodu amerických a spojeneckých jednotiek z Afganistanu a snahy britských úradov dostať z Kábulu britských štátnych príslušníkov a ich afganských spolupracovníkov.



V internom vládnom e-maile, ktorý zverejnil britský parlamentný výbor pre zahraničné veci, jeden z úradníkov napísal: "Organizácii Nowzad, ktorú vedie bývalý príslušník kráľovského námorníctva, sa dostalo množstvo publicity a premiér práve schválil evakuáciu jej zamestnancov a zvierat".



Johnsonov hovorca uviedol, že tieto e-maily nevidel, pričom zopakoval, že premiér sa na evakuácii zvierat z Afganistanu nijako nepodieľal. "Nie, to je úplný nezmysel," odpovedal Johnson vlani v decembri na novinársku otázku týkajúcu sa tohto prípadu.



Evakuácia zvierat z Farthinghovej organizácie pritiahla v Británii veľkú mediálnu pozornosť, pričom samotný Farthing sa dostal do sporu s britským ministrom obrany Benom Wallaceom. Ten na margo aféry povedal, že nikomu, kto čaká na evakuáciu, nemá byť umožnené predbiehať sa či uprednostňovať evakuáciu zvierat pred ľuďmi.



Spojené štáty stiahli v auguste 2021 – takmer 20 rokov po invázii – svojich vojakov z Afganistanu a Taliban sa opätovne dostal k moci. Islamisti obsadili hlavné mesto Kábul a prozápadná afganská vláda padla.