E. Rama: Reči britskej ministerky o “albánskych zločincoch“ sú hanebné

Londýn 23. marca (TASR) - Albánsky premiér Edi Rama vo štvrtok ostro kritizoval britskú ministerku vnútra Suellu Bravermanovú za jej vyjadrenia o "albánskych zločincoch" prichádzajúcich do Británie na člnoch. Podľa Ramu ide o "mimoriadne hanebný moment pre britskú politiku". TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Odmietame toto prepojenie medzi Albáncami a kriminálnikmi ako takými. Dávať zločinu etnickú nálepku je samo osebe zločinom," vyhlásil Rama. Dodal, že Albánci a albánska komunita "sú vyčlenení z tejto krajiny z politických dôvodov".



Bravermanová, ktorá prisľúbila, že vyrieši situáciu s prílevom nelegálnych migrantov do Británie, obvinila opozičnú Labouristickú stranu, že chce "otvoriť brány pre albánskych zločincov".



Albánsky premiér, ktorý vo štvrtok začal svoju dvojdňovú návštevu Británie, v rámci ktorej sa stretne aj s britským premiérom Rishim Sunakom, však vyjadril nádej, že sa od tohto incidentu dokážu "posunúť ďalej".



Agentúra DPA pripomína, že značnú časť zo 45.000 ľudí, ktorí sa vlani nelegálne preplavili cez Lamanšský prieliv do Británie, tvorili občania Albánska. Britská vláda chce tisícky Albáncov deportovať späť do vlasti a snaží sa preto zlepšiť vzťahy s týmto balkánskym štátom.