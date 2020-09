EANA: BBC údajne zvažuje nahradenie koncesionárskych poplatkov

Londýn 7. septembra (TASR) - Nový riaditeľ britskej stanice BBC údajne zvažuje nahradenie koncesionárskych poplatkov novým systémom. Medzi návrhmi je údajne aj dvojúrovňový systém: diváci by si v rámci neho mohli vybrať, či chcú platiť zníženú sadzbu za základné programy, alebo si priplatiť za rozšírený programový balík. Hovorca BBC však existenciu takéhoto plánu poprel.



Informovala o tom v pondelok Európska aliancia tlačových agentúr (EANA) s odvolaním sa na správy britskej tlače.



Financovanie BBC je jedným z prvých problémov, ktorým čelí nový riaditeľ stanice Tim Davie. Vedenie stanice v súčasnosti údajne uvažuje nad nahradením klasického koncesionárskeho poplatku novou osobitnou daňou z príjmu, založenou na švédskom modeli financovania verejnoprávneho vysielania, píše britský denník The Guardian s odvolaním sa na dvoch vysokých predstaviteľov BBC.



Vo Švédsku má táto daň u väčšiny ľudí horný limit v prepočte 125 eur, pričom závisí od výšky príjmu, informuje denník The Daily Mail. Tento švédsky model by v Británii mohol výrazne znížiť počet neplatičov a zaručiť tak spoločnosti BBC istejší príjem.



Súčasný model financovania, garantovaný kráľovskou listinou, má platiť až do roku 2027. V spoločnosti sa údajne neoficiálne hovorí o tom, že riaditeľ Davie by mohol od súčasného modelu odstúpiť aj skôr výmenou za nový, stabilnejší model financovania.



Hovorca BBC však medializované správy o úvahách týkajúcich sa dvojúrovňového systému poprel. "Sme z tejto správy prekvapení, pretože my žiaden dvojúrovňový systém neplánujeme. Koncesionársky poplatok naďalej zabezpečuje to, aby bola BBC nezávislou, univerzálnou vysielacou spoločnosťou, ktorá slúži všetkým," zdôraznil hovorca.



