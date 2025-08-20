Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 20. august 2025
EANA kritizuje Guineu-Bissau za vyhostenie portugalských médií

Aliancia konštatovala, že Guinea-Bissau neposkytla žiadne „transparentné odôvodnenie“ pre vyhostenie portugalských médií.

Bern 20. augusta (TASR) - Európska aliancia tlačových agentúr (EANA) vyjadrila hlboké znepokojenie nad minulotýždňovým vyhostením portugalskej agentúry Lusa a portugalskej verejnoprávnej televízie (RTP) a rozhlasu (RDP) z Guiney-Bissau. Podľa aliancie tento krok predstavuje „vážny úder pre slobodu a pluralitu médií v krajine“, informuje TASR podľa utorkového stanoviska EANA.

„Nezávislá a spoľahlivá žurnalistika nie je len profesionálnou povinnosťou mediálnych organizácií – je jadrom základného práva spoločností na správne a včasné informovanie. Obmedzovanie tohto práva podkopáva demokratické procesy, najmä v čase, keď občania najviac potrebujú prístup k vyváženým a dôveryhodným informáciám,“ uviedla EANA.

Aliancia konštatovala, že Guinea-Bissau neposkytla žiadne „transparentné odôvodnenie“ pre vyhostenie portugalských médií.

Podľa EANA agentúra Lusa „dôsledne dodržiavala najvyššie štandardy nestrannej, na faktoch založenej žurnalistiky“. „Jej práca v Guinei-Bissau môže byť považovaná za nevyhnutnú pre spájanie komunít, podporu porozumenia medzi obomi krajinami a posilňovania demokratického diskurzu,“ dodala aliancia v oficiálnom vyhlásení.

Agentúra Reuters vysvetľuje, že Guinea-Bissau informovala o vyhostení reportérov agentúry Lusa, RTP aj RDP v piatok vo vládnom dekréte. Novinári mali na opustenie krajiny čas do utorka 19. augusta. Portugalská vláda tento krok kritizovala tiež a ešte v piatok si tamojší rezort diplomacie predvolal veľvyslanca Guiney-Bissau v Lisabone.

EANA v utorkovom vyhlásení Guineu-Bissau tiež vyzvala, aby „prehodnotila toto rozhodnutie, obnovila prístup nezávislých médií a zabezpečila plné dodržiavanie zásad slobody tlače“.

EANA, ktorej členom je aj Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR), je tradičná stavovská organizácia tlačových agentúr z Európy. Jej úlohou je formulovať, koordinovať a spoločnými silami riešiť výzvy agentúrnej žurnalistickej práce v dynamicky sa meniacich trhových, legislatívnych a technologických podmienkach a v otázkach autorských práv.
