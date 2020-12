EANA podporuje nezávislosť slovinskej tlačovej agentúry STA

Bern 2. decembra (TASR) - Európska aliancia tlačových agentúr (EANA) vyjadrila podporu slovinskej tlačovej agentúre STA po tom, ako slovinská vláda pozastavila jej financovanie. Informovali o tom v stredu generálny riaditeľ EANA Peter Kropsch a generálny tajomník aliancie Alexandru Ion Giboi.



EANA takisto vyzvala slovinskú vládu, aby proti STA nepodnikla žiadne ďalšie kroky, ktoré by ovplyvnili pracovné postupy, reputáciu a obchodné aktivity tejto agentúry. STA je členom aliancie EANA. "STA musí aj naďalej fungovať ako nezávislá a spoľahlivá štátna tlačová agentúra," uvádza sa vo vyhlásení. "Úrady by mali jej prínos k slovinskej demokracii podporovať namiesto toho, aby mu bránili," napísali Kropsch a Giboi.



"Masmédiá sú základným kameňom demokracie a tlačové agentúry sú chrbtovou kosťou médií na celom svete," uviedli. Štátne tlačové agentúry podľa nich predstavujú jeden z najdôležitejších "hlasov" vo svojich krajinách. Udržanie slobody týchto hlasov je - najmä teraz, v období krízy - dôležité pre prostredie masmédií a zachovávanie demokratických spoločností.



Predstaviteľ slovinského vládneho úradu pre komunikáciu (UKOM) v utorok oznámil, že slovinská vláda pozastavila financovanie tamojšej tlačovej agentúry STA. Dôvodom je, že vedenie STA úradu UKOM neposkytlo požadované údaje o finančných operáciách tlačovej agentúry. Riaditeľ STA Bojan Veselinovič pre štátnu televíziu uviedol, že úradu poskytol všetky potrebné údaje. Pokiaľ ide o informácie o zamestnancoch a redakčnej činnosti, tie UKOM nedal, pretože by tým porušil mediálnu legislatívu.



Pozastavenie financovania oslabuje fungovanie agentúry, pretože financie z verejných zdrojov predstavujú kľúčový zdroj jej príjmov, uviedli vo vyhlásení Veselinovič a šéfredaktorka STA Barbara Štrukeljová. "Uvedomujeme si svoju zodpovednosť voči odberateľom a verejnosti, ktorí sa spoliehajú na správy STA ako na dôveryhodný zdroj informácií," uviedli.



STA podľa ich vyjadrení bude aj napriek vývoju situácie pokračovať v poskytovaní úplného, aktuálneho a nestranného spravodajstva v súlade s poslaním štátnej tlačovej agentúry.