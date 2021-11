EANA víta pozitívny vývoj v kauze slovinskej tlačovej agentúry

Brusel 10. novembra (TASR) - Európska aliancia tlačových agentúr (EANA) v utorok privítala novú dohodu o financovaní slovinskej tlačovej agentúry STA na rok 2021.



Uvádza sa to vo vyhlásení, v ktorom EANA zároveň zdôraznila potrebu, aby STA a slovinská vláda uzavreli kontrakt o financovaní aj na rok 2022, aby STA opäť získala svoju redakčnú autonómiu, čo jej umožní plniť svoje poslanie a nepretržite prinášať slovinským i zahraničným médiám a verejnosti dôveryhodné správy.



EANA reagovala na správu, že šéf vládnej informačnej kancelárie Uroš Urbanija a novovymenovaný riaditeľ STA Igor Kadunc v pondelok oznámili, že podpísali dohodu, na základe ktorej agentúra dostane z verejných zdrojov tento rok viac ako dva milióny eur.



"Dohodli sme sa na zmluve, ktorá nám poskytne financovanie do konca roka... a čas na vyriešenie problémov na budúci rok," povedal Kadunc.



Spor medzi informačnou kanceláriou vlády a STA sa začal krátko po vymenovaní kabinetu premiéra Janeza Janšu v marci 2020. Janša vtedy kritizoval spravodajstvo STA súvisiace so zvládaním koronakrízy, označil ho za "hanbu" a žiadal prepustenie jej vtedajšieho riaditeľa Bojana Veselinoviča.



Veselinovič vo funkcii zostal, ale vláda v decembri zmrazila platby pre STA s tým, že jej vedenie nebolo schopné doručiť potrebné podklady.



V januári tohto roku pod tlakom EÚ vláda uviedla, že platby obnovila, ale ukázalo sa, že ide iba o platby zadržané v roku 2020. Platby pre rok 2021 vláda odmietla s odôvodnením, že vedenie STA nesplnilo požiadavky na poskytovanie služby vo verejnom záujme.



Veselinovič zo svojej funkcie odstúpil v septembri, pričom vládu obvinil z pokusu "podriadiť si agentúru" pozastavením jej financovania.



EANA vo svojom vyhlásení ubezpečila, že situáciu v Slovinsku bude naďalej sledovať a bude pokračovať v podpore STA.



EANA, ktorej členom je aj Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR), je tradičná stavovská organizácia tlačových agentúr z Európy. Jej úlohou je formulovať, koordinovať a spoločnými silami riešiť výzvy agentúrnej žurnalistickej práce v dynamicky sa meniacich trhových, legislatívnych a technologických podmienkach a v otázkach autorských práv. EANA pozostáva z 32 členských agentúr.