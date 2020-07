EANA vyjadrila znepokojenie nad plánmi na zmenu zákona o agentúre STA

Ľubľana 14. júla (TASR) - Európska aliancia tlačových agentúr (EANA) vyjadrila znepokojenie nad plánovanou zmenou zákona o slovinskej tlačovej agentúre STA, nad ktorou by mala po novom prebrať dozor namiesto tamojšieho parlamentu vláda. Tento krok by podľa aliancie EANA mal rozsiahly dosah na financovanie, ako aj na riadiace funkcie v agentúre.



EANA v otvorenom liste adresovanom slovinskému prezidentovi Borutovi Pahorovi, predsedovi Národného zhromaždenia Igorovi Zorčičovi a premiérovi Janezovi Janšovi poukázala na to, že STA je členom aliancie už dlhé roky a jej nezávislosť od akejkoľvek tretej strany je nespochybniteľná. Navrhované zmeny by však tento postoj mohli zásadne zmeniť.



EANA preto vyzvala slovinských štátnych predstaviteľov, aby právny rámec agentúry STA nijako nemenili. Mohlo by to mať totiž závažné dôsledky pre jej reputáciu, poznamenala aliancia s tým, že čo sa týka štátnych tlačových agentúr, najlepším garantom ich nezávislosti je to, ak na nich dohliada parlament, a nie vláda.



EANA, ktorej členom je aj Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR), je tradičná stavovská organizácia tlačových agentúr z Európy. Jej úlohou je formulovať, koordinovať a spoločnými silami riešiť výzvy agentúrnej žurnalistickej práce v dynamicky sa meniacich trhových, legislatívnych a technologických podmienkach a v otázkach autorských práv.