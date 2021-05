EANA vyzvala Izrael na zastavenie útokov v miestach, kde sídlia médiá

Bern 16. mája (TASR) - Európska aliancia tlačových agentúr (EANA) vyjadrila v nedeľu šok a zdesenie nad izraelskými náletmi, ktoré v sobotu zasiahli v meste Gaza výškovú budovu, kde mala kancelárie tlačová agentúra Associated Press (AP) a ďalšie zahraničné médiá.



EANA ďalej v tlačovom vyhlásení uviedla, že hoci boli novinári pred útokom vopred varovaní, je zrejmé, že nálet veľmi narušil poskytovanie spravodajstva priamo z terénu. Zdôraznila pritom, že k základným právam novinárov patrí informovanie o hrozných udalostiach, akou je napríklad teraz vývoj situácie v Izraeli a Gaze, a pri takejto činnosti by im nemala hroziť žiadna ujma.



Ak novinári nemôžu vykonávať svoju prácu bez strachu, tak fakty ostávajú nepokryté, a to je stratou pre celý svet, uviedla EANA. Základné právo novinárov na tvorbu spravodajstva je podľa nej pevne prepojené s právom verejnosti na prístup k správnym informáciám.



EANA vyzvala Izrael, aby zastavil útoky na objekty, v ktorých sídlia médiá. Vyjadrila tiež podporu agentúre AP a všetkým médiám pokrývajúcim aktuálnu eskaláciu násilia medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas.



EANA, ktorej členom je aj Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR), je tradičná stavovská organizácia tlačových agentúr z Európy. Jej úlohou je formulovať, koordinovať a spoločnými silami riešiť výzvy agentúrnej žurnalistickej práce v dynamicky sa meniacich trhových, legislatívnych a technologických podmienkach a v otázkach autorských práv.