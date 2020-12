EANA vyzvala premiéra Slovinska, aby obnovil financovanie agentúry STA

Bern 14. decembra (TASR) - Európska aliancia tlačových agentúr (EANA) vyzvala slovinského premiéra Janeza Janšu, aby obnovil financovanie slovinskej tlačovej agentúra STA. Informovali o tom v pondelok generálny riaditeľ EANA Peter Kropsch a generálny tajomník aliancie Alexandru Ion Giboi.



EANA v pondelok zverejnila list, ktorý ešte 10. decembra poslala slovinskému premiérovi Janšovi. EANA v liste vyjadrila znepokojenie a zdesenie v súvislosti s nedávnym vývojom v Slovinsku, kde vláda začiatkom decembra pozastavila financovanie tlačovej agentúry STA. Tá je členom aliancie EANA. Slovinské úrady sa do zverejnia listu nevyjadrili.



Pozastavenie financovania ohrozuje fungovanie agentúry STA a aj jej ďalšiu existenciu, píšu Kropsch a Giboi v liste a upozorňujú na dôležitosť nezávislosti médií od akýchkoľvek politických zásahov.



EANA sa podľa ich slov pripája k výzve, ktorú slovinskej vláde minulý týždeň poslala komisárka Rady Európy pre ľudské práva Dunja Mijatovičová. Slovinskú vládu žiadala, aby okamžite zabezpečila financovanie STA.



Pozastavenie financovania agentúry a jej služieb verejnosti je podľa Kropscha a Giboia s prihliadnutím na právne stanovisko úradu slovinskej vlády pre legislatívu a právne stanovisko STA neoprávnené.



"Na základe našej analýzy skutočností môže byť pozastavenie financovania vysvetlené len ako forma nátlaku na nezávislosť STA," píšu. Takýto postup je podľa nich "neprijateľný" a slovne ho odsudzujú, pretože je v rozpore so základnými hodnotami aliancie EANA a "dokonca" je v rozpore s základnými princípmi demokratických spoločností.



"Preto vás, premiér, ako najvyššieho predstaviteľa výkonnej moci žiadame, aby ste konali v súlade a v duchu právomocí, ktoré vám občania Slovinska zverili, a vyriešili situáciu jednoduchým opatrením - obnovením financovania agentúra STA," píšu.



EANA je podľa ich slov pripravená so slovinskou vládou rokovať o zaužívaných postupoch s cieľom dosiahnuť vzájomné porozumenie a záverečné rozhodnutie, ktoré je prijateľné pre STA a pre Slovinskú republiku.



Predstaviteľ slovinského vládneho úradu pre komunikáciu (UKOM) v utorok 1. decembra oznámil, že slovinská vláda pozastavila financovanie tamojšej tlačovej agentúry STA. Dôvodom je, že vedenie STA úradu UKOM neposkytlo požadované údaje o finančných operáciách tlačovej agentúry.



Riaditeľ STA Bojan Veselinovič pre štátnu televíziu uviedol, že úradu poskytol všetky potrebné údaje. Pokiaľ ide o informácie o zamestnancoch a redakčnej činnosti, tie UKOM nedal, pretože by tým porušil mediálnu legislatívu.