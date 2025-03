EANA žiada turecké orgány o okamžité prepustenie fotografa AFP

Bern 26. marca (TASR) - Európska aliancia tlačových agentúr (EANA) v stredu jednoznačne odsúdila uväznenie fotoreportéra agentúry Agence France-Presse (AFP) Yasina Akgüla tureckými orgánmi. Takéto konanie podľa EANA predstavuje hrubé porušenie slobody tlače a základných práv novinárov vykonávať svoje povinnosti bez obáv z prenasledovania. TASR o tom informuje podľa tlačovej správy EANA.



V Turecku prebiehajú najväčšie demonštrácie od roku 2013 po tom, čo polícia zadržala opozičného primátora Istanbulu Ekrema Imamogla na základe obvinení z korupcie a napojenia na teroristickú skupinu.



Istanbulský súd v utorok nariadil vziať fotoreportéra AFP Akgüla do väzby a obvinil ho z „účasti na nezákonných zhromaždeniach a pochodoch a z toho, že sa napriek varovaniam nerozišiel“. Akgüla zadržali počas razie v jeho bydlisku.



EANA vyjadrila solidaritu s AFP, ktorá je jej členom, aj so „všetkými novinármi, ktorí sú nespravodlivo prenasledovaní za svoju prácu.“ Turecké orgány vyzvala, aby „okamžite prepustili Akgüla a všetkých zadržaných novinárov a aby dodržiavali zásady slobody tlače a práva novinárov na informovanie bez zastrašovania“.



„Všetci novinári by mali mať možnosť pracovať v Turecku bez strachu z prenasledovania alebo ohrozenia ich slobody. Útoky na novinárov nielenže potláčajú šírenie pravdy, ale tiež podkopávajú právo verejnosti na informácie,“ vyhlásila organizácia.



Členom EANA je aj TASR. Ide o tradičnú stavovskú organizáciu tlačových agentúr z Európy. Jej úlohou je formulovať, koordinovať a spoločnými silami riešiť výzvy agentúrnej žurnalistickej práce v dynamicky sa meniacich trhových, legislatívnych a technologických podmienkach a v otázkach autorských práv. Tvorí ju 33 členských agentúr.