EASA: Civilným letom nad Ruskom hrozí neúmyselné zostrelenie

Kolín nad Rýnom 10. januára (TASR) - Decembrové zostrelenie lietadla azerbajdžanských aerolínií ukazuje, že prevádzkovanie civilných letov nad Ruskom uprostred konfliktu na Ukrajine predstavuje "vysoké riziko". Vyhlásila to v piatok Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA), píše TASR podľa správ agentúry AFP a spravodajského webu Aerospace Global News.



EASA vo svojej pravidelnej správe o zónach konfliktu (CZIB) uviedla, že vojna na Ukrajine "predstavuje riziko neúmyselného napadnutia civilného lietadla vo vzdušnom priestore Ruskej federácie v dôsledku možných nedostatkov v civilno-vojenskej koordinácii a možnosti nesprávnej identifikácie".



Agentúra tiež opätovne odporučila leteckým spoločnostiam, aby sa letom nad západným ruským vzdušným priestorom vyhýbali.



Podľa EASA aktivácia ruských systémov protivzdušnej obrany "môže mať priamy vplyv na letovú prevádzku na viacerých miestach vrátane hlavných medzinárodných letísk".



Odporúčanie bude platiť do 31. júla, ale môže ho upraviť či zrušiť aj skôr v závislosti od vývoja situácie.



Rusko zakázalo leteckým spoločnostiam z EÚ lietať nad svojím vzdušným priestorom, ale letecké spoločnosti z Číny, Turecka, krajín Perzského zálivu a ďalších krajín stále takéto povolenie majú.



Lietadlo azerbajdžanských aerolínií smerovalo 25. decembra do čečenského hlavného mesta Groznyj, no havarovalo v meste Aktau v Kazachstane. Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev vyjadril presvedčenie, že ho omylom zostrelili ruské sily. Havária si vyžiadala 38 obetí.