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EASA: Letecké spoločnosti by sa mali vyhýbať vzdušnému priestoru Iránu
Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA) predĺžila upozornenie pre región ako oblasť konfliktu až do 1. júla.
Autor TASR,aktualizované
Kolín nad Rýnom 24. júna (TASR) - Letecké spoločnosti by sa mali naďalej vyhýbať vzdušnému priestoru nad Iránom, Irakom a Libanonom a zachovávať opatrnosť v celom regióne. Uviedla to v stredu Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA) s upozornením na možné porušenia rámcovej dohody medzi Washingtonom a Teheránom. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.
EASA predĺžila upozornenie pre región ako oblasť konfliktu až do 1. júla.
Krátkodobé porušenia americko-iránskeho prímeria sú stále možné, najmä v Hormuzskom prielive, jeho okolí i v susediacom vzdušnom priestore, uviedla agentúra. Upozornila aj na krehké prímerie medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizballáh, ktoré podľa nej vytvára potenciál vojenskej aktivity ovplyvňujúci vzdušný priestor Libanonu.
EASA doplnila, že všetci dopravcovia musia uplatňovať opatrnosť a zohľadňovať možné riziká v rámci vzdušného priestoru Bahrajnu, Kuvajtu, Izraela, Jordánska, Kataru, Ománu, Spojených arabských emirátov a Saudskej Arábie.
EASA predĺžila upozornenie pre región ako oblasť konfliktu až do 1. júla.
Krátkodobé porušenia americko-iránskeho prímeria sú stále možné, najmä v Hormuzskom prielive, jeho okolí i v susediacom vzdušnom priestore, uviedla agentúra. Upozornila aj na krehké prímerie medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizballáh, ktoré podľa nej vytvára potenciál vojenskej aktivity ovplyvňujúci vzdušný priestor Libanonu.
EASA doplnila, že všetci dopravcovia musia uplatňovať opatrnosť a zohľadňovať možné riziká v rámci vzdušného priestoru Bahrajnu, Kuvajtu, Izraela, Jordánska, Kataru, Ománu, Spojených arabských emirátov a Saudskej Arábie.