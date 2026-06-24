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EASA: Letecké spoločnosti by sa mali vyhýbať vzdušnému priestoru Iránu

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Lietadlo, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA) predĺžila upozornenie pre región ako oblasť konfliktu až do 1. júla.

Autor TASR
,aktualizované 
Kolín nad Rýnom 24. júna (TASR) - Letecké spoločnosti by sa mali naďalej vyhýbať vzdušnému priestoru nad Iránom, Irakom a Libanonom a zachovávať opatrnosť v celom regióne. Uviedla to v stredu Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA) s upozornením na možné porušenia rámcovej dohody medzi Washingtonom a Teheránom. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.

EASA predĺžila upozornenie pre región ako oblasť konfliktu až do 1. júla.

Krátkodobé porušenia americko-iránskeho prímeria sú stále možné, najmä v Hormuzskom prielive, jeho okolí i v susediacom vzdušnom priestore, uviedla agentúra. Upozornila aj na krehké prímerie medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizballáh, ktoré podľa nej vytvára potenciál vojenskej aktivity ovplyvňujúci vzdušný priestor Libanonu.

EASA doplnila, že všetci dopravcovia musia uplatňovať opatrnosť a zohľadňovať možné riziká v rámci vzdušného priestoru Bahrajnu, Kuvajtu, Izraela, Jordánska, Kataru, Ománu, Spojených arabských emirátov a Saudskej Arábie.
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