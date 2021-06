EASA: Niektoré aerolínie naďalej používajú bieloruský vzdušný priestor

Berlín 2. júna (TASR) - Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) v stredu upozornila, že niektoré letecké spoločnosti členských krajín EÚ aj napriek jej odporúčaniam stále využívajú bieloruský vzdušný priestor. Informovala o tom agentúra AP.



Príslušné úrady v členských krajinách preto EASA vyzvala, aby svojim aerolíniám v preletoch nad Bieloruskom oficiálne zabránili. Tlmočiť im podľa novej bezpečnostnej smernice EASA majú, že "vykonávanie operácií vo vzdušnom priestore Bieloruska... už nie je povolené, pokiaľ to nie je nevyhnutné pre bezpečnú prevádzku v prípade nepredvídaných udalostí".



Agentúra v zmienenej smernici nemenovala žiadne špecifické spoločnosti či krajiny. Uviedla len to, že "informácie z riadenia letovej prevádzky naznačujú, že (niektoré) letecké spoločnosti sídliace v členských štátoch EASA naďalej využívajú" bieloruský vzdušný priestor.



Bieloruské úrady donútili 23. mája na letisku v Minsku pristáť lietadlo spoločnosti Ryanair smerujúce z Atén do Vilniusu, pričom ho sprevádzala stíhačka MiG. Následne zadržali dvoch cestujúcich lietadla: 26-ročného Ramana Prataseviča, bieloruského novinára žijúceho v exile v Poľsku, a jeho 23-ročnú ruskú priateľku Sofiu Sapegovú, študujúcu vo Vilniuse.



Lídri EÚ incident odsúdili ako únos a reagovali uzatvorením vzdušného priestoru únie pre bieloruské aerolínie. Zároveň odporučili leteckým spoločnostiam so sídlom v Únii, aby nelietali cez bieloruský vzdušný priestor.