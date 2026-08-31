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Agentúra EÚ predĺžila varovanie pred letmi nad Perzským zálivom
Nové odporúčanie prichádza niekoľko hodín po tom, ako USA a Irán prvýkrát od konca júla obnovili bojové operácie.
Autor TASR
Brusel 31. augusta (TASR) - Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA) v pondelok predĺžila svoje varovanie pre letecké spoločnosti, aby sa vyhýbali vzdušnému priestoru nad vodami v okolí Bahrajnu, Kuvajtu, Kataru a Spojených arabských emirátov do 30. septembra. Zároveň tým zúžila svoje predchádzajúce odporúčanie, ktoré sa týkalo vyhýbania sa celému vzdušnému priestoru týchto krajín. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
EASA tiež predĺžila platnosť svojich odporúčaní, aby letecké spoločnosti neprevádzkovali lety vo vzdušnom priestore Iránu, Iraku a Libanonu.
Nové odporúčanie prichádza niekoľko hodín po tom, ako USA a Irán prvýkrát od konca júla obnovili bojové operácie.
„Aj keď riziká nad vodami Perzského zálivu zostávajú vysoké, lety nevyhnutné na prílety na letiská alebo odlety z letísk v dotknutých oblastiach sa môžu uskutočňovať za predpokladu prijatia dostatočných opatrení,“ uviedla EASA vo svojom odporúčaní.
Agentúra ďalej vyzvala prevádzkovateľov, aby pri letoch nad pevninským územím uvedených krajín postupovali opatrne. Zároveň dodala, že letecké spoločnosti by nemali lietať ani nad vodami Ománskeho zálivu v oblasti metropoly Maskat.
EASA zrušila svoje predchádzajúce odporúčanie, aby letecké spoločnosti obchádzali jordánsky vzdušný priestor, no odporučila im, aby až do 30. septembra postupovali obozretne.
EASA tiež predĺžila platnosť svojich odporúčaní, aby letecké spoločnosti neprevádzkovali lety vo vzdušnom priestore Iránu, Iraku a Libanonu.
Nové odporúčanie prichádza niekoľko hodín po tom, ako USA a Irán prvýkrát od konca júla obnovili bojové operácie.
„Aj keď riziká nad vodami Perzského zálivu zostávajú vysoké, lety nevyhnutné na prílety na letiská alebo odlety z letísk v dotknutých oblastiach sa môžu uskutočňovať za predpokladu prijatia dostatočných opatrení,“ uviedla EASA vo svojom odporúčaní.
Agentúra ďalej vyzvala prevádzkovateľov, aby pri letoch nad pevninským územím uvedených krajín postupovali opatrne. Zároveň dodala, že letecké spoločnosti by nemali lietať ani nad vodami Ománskeho zálivu v oblasti metropoly Maskat.
EASA zrušila svoje predchádzajúce odporúčanie, aby letecké spoločnosti obchádzali jordánsky vzdušný priestor, no odporučila im, aby až do 30. septembra postupovali obozretne.