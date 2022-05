Rúška na letiskách a v lietadlách už nebudú povinné

Brusel 11. mája (TASR) - Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) a Európske centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (ECDC) v stredu vydali nariadenie, ktorým sa od 16. mája ruší plošná povinnosť prekrytia dýchacích ciest na letiskách a palubách lietadiel. TASR správu prevzala z oficiálnej webstránky EASA.



Aktualizovaný Protokol o zdravotnej bezpečnosti v letectve berie do úvahy najnovší vývoj pandemickej situácie v jednotlivých krajinách, najmä mieru vakcinácie a nadobudnutej imunity obyvateľstva, rovnako ako zmierňujúce sa opatrenia vo väčšine európskych krajín.



"Pre pasažierov i členov posádky to bude veľký krok vpred smerom k opätovnej normalizácii leteckej dopravy," uviedol výkonný riaditeľ EASA Patrick Ky. Dodal, že cestujúci by sa však naďalej mali správať zodpovedne a ohľaduplne k spolucestujúcim a v prípade respiračného ochorenia si rúško či respirátor predsa len nasadiť.



Aj riaditeľka ECDC Andrea Ammonová pasažierov vyzvala na dodržiavanie bezpečnostného odstupu a časté umývanie rúk, pričom upozornila, že riziká spojené s nákazou koronavírusom stále pretrvávajú.



EASA však upozorňuje prevádzkovateľov leteckých služieb, aby bezpečné rozostupy medzi cestujúcimi striktne neuplatňovali, ak hrozí, že by došlo k omeškaniu či zdržaniu cestujúcich.



Nové nariadenie vstúpi do platnosti od budúceho pondelka, avšak pravidlá nosenia rúšok sa môžu u jednotlivých prepravcov po tomto dátume líšiť. Bude to závisieť aj od toho, či v krajine odletu alebo cieľovej destinácii platí povinnosť nosenia rúška vo verejnej doprave.