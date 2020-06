EASA zakázala pakistanským aerolíniám polroka lietať do Európy

Islamabad 30. júna (TASR) - Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) v utorok oznámila, že lietadlá spoločnosti Pakistan International Airlines (PIA) nebudú môcť lietať do európskych krajín najmenej nasledovných šesť mesiacov. Dôvodom je škandál, ktorý odhalil, že takmer tretina pakistanských pilotov podvádzala pri svojich záverečných skúškach. Informovali o tom agentúry AFP a AP.



Lietadlá spoločnosti PIA, pakistanského národného leteckého dopravcu, do Európy v ostatnom čase nelietali v dôsledku pandémie nového koronavírusu. PIA však očakávala, že v priebehu najbližších dvoch mesiacov obnoví svoje letecké spojenia do miest ako Paríž, Barcelona, Miláno, Kodaň či Oslo.



Vyšetrovanie leteckého nešťastia z 22. mája, ku ktorému došlo v pakistanskom meste Karáčí, odhalilo, že 262 z celkových 860 pakistanských pilotov získalo svoje licencie vďaka podvodu. Pri nehode v Karáčí zahynulo 97 ľudí a iba dvaja prežili.



Až 141 pilotov, ktorí pri skúškach podvádzali, pracovalo v PIA, zatiaľ čo zvyšní boli zamestnancami súkromných leteckých spoločností. PIA svojim pilotom, ktorí získali oprávnenie podvodom, už medzičasom zakázala lietať, pričom týmto rozhodnutím prišla o viac ako tretinu pilotov. V dôsledku týchto zistení prepustila pakistanská vláda tiež piatich úradníkov regulačného úradu civilného letectva.



EASA pri oznámení zákazu letov uviedla, že má obavy o oprávnenosť licencií pakistanských pilotov a znepokojuje ju tiež skutočnosť, že Pakistan nie je schopný - v súlade s platnými medzinárodnými normami - dohliadať na transparentnosť udeľovania takýchto osvedčení.



Agentúra AFP pripomenula, že PIA bola do 70. rokov 20. storočia renomovanou leteckou spoločnosťou. Povesť však stratila zlým hospodárením a finančnými stratami.