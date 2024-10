EASA zmierňuje odporúčania pre lety v izraelskom vzdušnom priestore

Kolín nad Rýnom 10. októbra (TASR) - Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) zrevidovala svoje odporúčania týkajúce sa obmedzení letovej prevádzky v izraelskom vzdušnom priestore.



Ako v stredu vo svojej správe konštatoval spravodajský web i24, toto rozhodnutie predstavuje významnú zmenu oproti pozícii prijatej koncom septembra, informuje TASR.



EASA ním zrušila svoje predchádzajúce odporúčanie, ktoré leteckým spoločnostiam neodporúčalo lietať v izraelskom vzdušnom priestore. Teraz agentúra odporúča, aby leteckí dopravcovia pre každý let prevádzkovaný v izraelskom vzdušnom priestore použili protokoly na monitorovanie a hodnotenie rizík.



Toto nové odporúčanie je platné do 31. októbra, ale agentúra špecifikuje, že môže byť prehodnotené, upravené alebo stiahnuté skôr - v závislosti od vývoja situácie.



Táto aktualizácia nasleduje po prísnejšom odporúčaní vydanom 28. septembra po tom, čo Izrael potvrdil elimináciu vodcu Hizballáhu Hasana Nasralláha. EASA vtedy navrhla, aby letecké spoločnosti "neoperovali vo vzdušných priestoroch Libanonu a Izraela, a to na všetkých letových hladinách".