Hollywoodský chodník - prvá hviezda má 65rokov, dnes ich je 2800

Los Angeles 28. marca (TASR) - Aj keď Hollywoodský chodník slávy oficiálne založili o osem mesiacov neskôr, jeho prvú hviezdu inštalovali 28. marca 1960. Pred 65 rokmi sa tejto pocty dostalo Stanleymu Kramerovi. Výstavba dlho plánovanej atrakcie s "memorablovým" zámerom sa začala vo februári, ale celé základné vyhotovenie odovzdali až na jar 1961.



Hollywood Walk of Fame je medzinárodne uznávaná inštitúcia na počesť tých, ktorých odkaz je pre globálny, ale najmä americký zábavný priemysel výrazný a trvalý. Je situovaný v priestore 15 blokov Hollywood Boulevard a troch blokov Vine Street v hollywoodskej štvrti Los Angeles. Keďže ide o navštevovanú atrakciu celebritného rázu, má masový charakter a ročne sa organizujú viaceré slávnostné ceremónie.



Autorstvo nápadu je pripisované E.M. Stuartovi, ktorý v roku 1953 pôsobil ako dobrovoľný predseda Hollywoodskej obchodnej komory. V roku 1955 boli predložené podklady pre vytvorenie zóny a konkrétne plány dostalo mestské zastupiteľstvo v Los Angeles v januári 1956. Základný návrh prešiel sériou pripomienok a úprav. Vytvorili sa aj štyri komisie, ktoré reprezentovali štyri odvetvia súdobého zábavného priemyslu – film, televízia, rádio a hudobný priemysel. V komisii pre film bol medzi inými aj Walt Disney.



Prvých osem hviezd odhalili 15. augusta 1958 na Hollywoodskom bulvári pri Highland Avenue so zámerom vyvolania záujmu verejnosti. Hviezdy dostali Olive Bordenová, Ronald Colman, Louise Fazendová, Preston Foster, Burt Lancaster, Edward Sedgwick, Ernest Torrence a Joanne Woodwardová, ktorá je ako jediná z osmičky žijúca a prednedávnom oslávila 95. narodeniny. Oficiálne prvou osobnosťou s pevnou hviezdou na riadnom Hollywoodskom chodníku slávy je americký režisér a producent Stanley Kramer, ktorý mal v prvej polovici minulého storočia povesť nezávislého priekopníka filmových drám. Napríklad v roku 1972 získal svoje hviezdne miesto na chodníku aj legendárny Charlie Chaplin.



V roku 1978 vyhlásili Hollywood Walk of Fame za 194. kultúrno-historickú pamiatku Los Angeles. V roku 1984 rozšírili zoznam kategórií o Živé divadelné umenie, vďaka čomu môžu hviezdu získať aj umelci z oblasti divadla, muzikálov a iných živých predstavení. Od roku 2023 je ďalšou kategóriou športová zábava.



Keďže pôvodne bol chodník navrhnutý na približne 2518 hviezd a rýchlo sa plnil, v 90. rokoch zaviedli druhý rad, v ktorom sa nové hviezdy striedali s už existujúcimi. Neskôr atrakciu predĺžili o jeden blok na západ.



Hollywoodsky chodník slávy dnes pozostáva z vyše 2800 päťcípych hviezd zapustených do chodníkov. Priemerne sa pridávajú dvaja noví laureáti mesačne. V každej hviezde je z bronzu vyrobený nápis s menom honorovanej osobnosti. Pod menom je kruhový bronzový emblém, znázorňujúci kategóriu, v ktorej osobnosť získala svoje miesto na slávnom chodníku. Takmer 50 % hviezd je z oblasti filmu a štvrtina patrí televízii. Hudobná kategória tvorí cca 17 % hviezd.



Obchodná komora vyberá poplatky od vybraných celebrít alebo ich sponzorov – v súčasnosti je to 75.000 dolárov. Tieto prostriedky pokrývajú výrobu, inštaláciu hviezdy a údržbu chodníka.