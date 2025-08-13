< sekcia Zahraničie
Ľaváci majú svoje komplikácie, prinášajú však aj variablitu
Medzinárodný deň ľavákov vyhlásila organizácia Lefthanders International (LI) na 13. augusta a pripomína sa od roku 1976.
Autor TASR
Bratislava 13. augusta (TASR) - Ľaváci tvoria približne desať až dvanásť percent svetovej populácie. A hoci v modernej ére sa vnímajú skôr ich - často výnimočné - špecifiká, stále majú určité hendikepy.
Medzinárodný deň ľavákov vyhlásila organizácia Lefthanders International (LI) na 13. augusta a pripomína sa od roku 1976. Ľaváci sú vo svete veľkej väčšiny pravákov vystavení nástrojom a pomôckam, ktoré sú pre ich používanie nemotornejšie a ťažkopádne, hoci výrobcovia čoraz častejšie myslia aj na nich. Existujú tiež špecializované obchody.
V minulosti boli často zatracovaní ako hriešni a nečistí. Ľaváci boli neraz považovaní za nešťastných či dokonca zlých. V stredovekej Británii ich spájali s diablom a obviňovali z čarodejníctva, čo mohlo viesť až k upáleniu. V modernejšej britskej spoločnosti boli ľaváci v minulosti nútení používať pravú ruku aj pri činnostiach, ktoré im prirodzene vyhovovali ľavou. V niektorých krajinách sa to deje dodnes. V mnohých častiach sveta je ľavá ruka považovaná za nečistú alebo nezdvorilú. V štátoch ako India, Pakistan, Bangladéš, Indonézia, Nepál či v krajinách Blízkeho východu sa považuje za nevhodné jesť, podávať alebo preberať veci ľavou rukou.
Aj jazyk prezrádza, že ľaváci nemali vždy najlepšiu povesť. Vo francúzštine slovo gauche znamená „ľavý“, ale aj „neohrabaný“, slangovo sa to tak používa aj v slovenčine. V angličtine pochádza „left“ z anglosaského lyft, čo znamená „slabý“. Slovo „right“ okrem smeru znamená aj význam „mať pravdu“. Dnes sa už ľaváci takýchto prenasledovaní obávať nemusia a niektoré štúdie naznačujú, že ľavákov pribúda. Pravdepodobnejším vysvetlením však je, že v minulosti sa ľavorukosť považovala za niečo negatívne a ľudia ju zatajovali.
Medzi slávnymi ľavákmi je množstvo politikov, biznismenov, vedcov i umelcov. Caesar, Alexander Veľký, Winston Churchill, princ William, Barack Obama, Bill Clinton, Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Marie Curie-Sklodowská, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Mark Twain, Franz Kafka, Ludwig van Beethoven.
Polovica Beatles bola ľavoruká - Paul McCartney a Ringo Starr, zhodou okolností obaja žijúci z kvarteta. A samozrejme gitarový mág Jimi Hendrix, či muzikant-univerzál David Bowie. Z hereckej plejády sú ľaváčky a ľaváci napríklad Julia Robertsová, Nicole Kidmanová, Morgan Freeman, Scarlett Johanssonová.
Iste aj umelci cítia priamo vo výkone svojich kariér špecifikum ľavej ruky, ale ešte viac športovci. Obzvlášť v tenise (a príbuzných odvetviach), kde hru určuje pestrosť úderov, možnosti ich uhlov a nevyspytateľnosť odrazovej fázy. Najznámejší ľaváci ako Martina Navrátilová, Monika Selešová, John McEnroe i Jimmy Connors sú skutočné legendy tohto populárneho športu. Paradoxne ľavoruký tenis najviac spropagoval pravák Rafael Nadal. Naopak, výnimočný basketbalista LeBron James sa fanúšikom podpisuje ľavou rukou, ale lopty do košov smečuje pravačkou.
"Ľaváctvo" zohráva menšiu či väčšiu rolu i v kolektívnych športoch. Vo futbale, vzhľadom na to, že ide aj o pozičnú hru s krídelníkmi, či krajnými obrancami, je dôležité, aby bol v jedenástke dostatočný počet ľavákov. Ináč však Lionel Messi nie je slávny preto, že by jeho futbalová excelencia vyplývala z ľavej nohy. Svoje ohromné kvality by iste rozvíjal aj ako pravák z ľavej strany, podobne ako v opačnom garde jeho kamarát Neymar. Cristiano Ronaldo je ako pravák najzručnejší obojnohý i hlavičkový kanonier. Diego Maradona ako najgeniálnejší špílmacher bol ľavák, ale pri sledovaní jeho epochálneho kumštu si to málokto uvedomoval.
V hokeji je to zamotané. Tzv. hokejových "ľavákov" je viac a "praváci" sú občas úzky profil. Tu ide však o špecifikum držania hokejky. Praváci ju zväčša držia naľavo (ľavá ruka nižšie), aj keď sú aj opačné prípady. Aj najslávnejší z hokejových pravákov sú v "civile" praváci - čerstvý držiteľ gólového rekordu NHL Alexander Ovečkin, či Mario Lemieux.
Sú odvetvia, kde majú ľaváci zjavnú nevýhodu, napríklad atléti-bežci na tratiach, kde hrá v zákrutách úlohu zaťaženie silnejšej nohy, to isté platí pre rýchlokorčuľovanie a šortrek.
Vo všeobecnosti ľavorukí a ľavonohí ľudia nielen do športu vnášajú variabilitu.
