Pred 15 rokmi odtajnili Churchillom utajené spisy o UFO

Londýn 5. augusta (TASR) - Britská vláda v 50. rokoch 20. storočia brala hrozbu neidentifikovaného lietajúceho objektu (UFO) tak vážne, že sa v súvislosti s touto otázkou stretli aj šéfovia britských spravodajských služieb. Ministri si dokonca od výboru spravodajských expertov objednávali týždenné správy o pozorovaniach UFO. Dokumenty obsahujú aj správu z čias vojny, v ktorej sa tvrdí, že britský premiér Winston Churchill nariadil na dlhé roky utajiť pozorovania UFO, aby sa tak predišlo „masovej panike“.



Spisy odtajnili pred 15 rokmi, 5. augusta 2010. Vyplýva z nich, že v roku 1957 dostal Spoločný spravodajský výbor (JIC) správy s podrobnými informáciami o priemerne jednom pozorovaní UFO týždenne. Výbor poskytuje vláde brífingy o záležitostiach týkajúcich sa bezpečnosti, obrany a zahraničných vecí. Súbory obsahujú aj správu o stretnutí počas vojny, na ktorom sa zúčastnil Churchill. Premiér bol údajne taký znepokojený stretnutím medzi UFO a bombardérmi Kráľovského letectva (RAF), že nariadil, aby sa to utajilo najmenej na 50 rokov.



Najnovšie dokumenty o UFO, ktoré ministerstvo obrany zverejnilo Národnému archívu (NA), indikujú, že správy o UFO vyvrcholili v roku 1996, keď sa vysielal TV-seriál Akty X. Nick Pope, ktorý pre ministerstvo obrany vyšetroval pozorovania UFO, povedal: „Zaujímavé je, že väčšina spisov o UFO z tohto obdobia bola zlikvidovaná.“ Podľa spisov bolo v roku 1996 podaných viac ako 600 hlásení v porovnaní s priemerom 240 v predchádzajúcich piatich rokoch.



Čísla za rok 1996 ukazujú 609 hlásených pozorovaní UFO, 343 prijatých listov od verejnosti na ministerstve obrany a 22 otázok a dopytov od poslancov parlamentu. V roku 2009 oddelenie rezortu obrany pre vyšetrovanie UFO zrušili.



David Clarke, konzultant pre UFO v Národnom archíve, pre BBC News vysvetlil, prečo dokumenty zverejnili až v roku 2010: "Odkedy v roku 2005 prišiel do platnosti zákon o slobode informácií, téma UFO sa stala treťou najobľúbenejšou problematikou, o ktorej ľudia píšu ministerstvu obrany s otázkou: ‚Mohli by ste, prosím, zverejniť tento spis alebo dokumenty, ktoré máte k tomuto konkrétnemu prípadu?‘“



Dokumenty obsahujú aj správy o známom incidente s názvom „Welsh Roswell“ z roku 1974, kde verejnosť hlásila, že videla svetlá na oblohe a cítila chvenie zeme. Spisy pochádzajú z viac ako 5000 strán správ o UFO, listov a kresieb od verejnosti, ako aj z otázok, ktoré nastolili poslanci parlamentu.