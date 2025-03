Pred 95 rokmi začali v USA predávať mrazené potraviny

Springfield/Bratislava 5. marca (TASR) – Mrazené mäso, hrášok, zeleninová zmes či mnoho ďalších potravín sa v súčasnosti objavuje v košíkoch a mrazničkách zákazníkov po celom svete. Prvýkrát sa mrazené potraviny dostali do obchodov v meste Springfield v americkom štáte Massatchusetts. Stalo sa tak 6. marca 1930, teda pred 95 rokmi.



Otázku dlhodobého uchovávania potravín riešili ľudia prakticky od nepamäti a počas tisícov rokov sa im podarilo objaviť množstvo rôznych spôsobov. Využívalo sa napríklad znižovanie množstva vody v potravinách (sušenie), zvyšovanie teploty (napr. varenie a pečenie) alebo jej znižovanie (chladenie a mrazenie).



Práve znižovanie teploty potravín je jedno z najpraktickejších a v súčasnosti jedným z najrozšírenejších riešení, no nebolo to tak vždy, pretože väčšinou bolo dostupné iba sezónne. Celoročne bolo tento spôsob možné využiť iba na niektorých miestach – napríklad za polárnym kruhom alebo vo vysokých nadmorských výškach.



Za otca mrazených potravín je považovaný americký vynálezca, podnikateľ a prírodopisec Clarence Birdseye (9. decembra 1886 – 7. októbra 1956). Na myšlienku mrazenia potravín ho priviedli Inuiti z oblasti Labrador na východe dnešnej Kanady, keď oblasť v rokoch 1912 až 1915 striedavo navštevoval. Inuiti mu ukázali, ako rýchlo zmraziť čerstvé ryby, ktoré potom aj po rozmrazení stále chutili čerstvo a Birdseye si uvedomil obchodný potenciál, ktorý sa v tom skrýval.



Zmrazovanie pri nízkych teplotách umožňovalo rast ľadových kryštálov v bunkách potravín, ktoré ich roztrhali a po rozmrazení spôsobili, že potraviny boli kašovité alebo suché. Rýchle zmrazenie potravín pri teplotách nižších ako je -40 stupňov Celzia však rast ľadových kryštálov neumožnilo, jedlo preto chutilo čerstvo aj po rozmrazení.



Birdseye v roku 1922 experimentoval so zmrazovaním potravín v mraziarni Clothel Refrigerating Company a následne si založil vlastnú spoločnosť Birdseye Seafoods Inc., ktorá však v roku 1924 zbankrotovala pre nezáujem spotrebiteľov. V tom čase vlastnilo mrazničku iba veľmi málo ľudí, pretože boli nákladné, mrazené jedlo bolo preto považované za produkt určený bohatým ľuďom. Chudobní uprednostňovali lacné konzervy, kým stredná trieda konzumovala čerstvé potraviny, pretože boli v tom čase stále lacné a ľahko sa zháňali.



Birdseye vyvinul niekoľko ďalších spôsobov zmrazovania potravín, ktoré si nechal patentovať a v roku 1929 svoju spoločnosť aj s patentmi predal za 22 miliónov amerických dolárov spoločnosti General Foods Corporation, ktorá založila spoloťnosť Birds Eye Frozen Food Company. Clarence Birdseye pre spoločnosť naďalej pracoval a vyvíjal technológiu.



Pôvodnú produktovú líniu mrazených potravín tvorilo 26 položiek, 18 z nich boli rôzne druhy mäsa, no našli sa i špenát, hrášok, rôzne druhy ovocia a bobúľ, ale aj ustrice a rybie filety. Produkty ponúkalo 18 predajní v Springfielde a okolí a zákazníci si ich natoľko obľúbili, že ich úspech odštartoval nové odvetvie trhu s tržbami pohybujúcimi sa v miliardách dolárov.



Americký Inštitút potravinových technológov udelil Clarenceovi Birdseyeovi v roku 1949 Babcock-Hartovu za významný prínos v potravinárskej technológii. Zomrel v roku 1956 na infarkt a v roku 2005 bol uvedený do Národnej siene slávy vynálezcov. Značka Birds Eye zostáva naďalej poprednou značkou mrazených potravín.