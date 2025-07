Ruth Lawrenceová zažiarila pred 40 rokmi ako geniálne dieťa

Bratislava/Brighton 4. júla (TASR) - Nikdy nechodila do riadnej školy a predsa sa stala najmladšou Britkou, ktorá získala titul bakalára. Ruth Lawrenceová mala len trinásť rokov, keď úspešne zavŕšila prvý stupeň štúdia matematiky na univerzite v britskom Oxforde.



Stihla to dokonca za necelé dva rokynamiesto obvyklých troch a vyslúžila si označenie zázračného dieťaťa. Za odmenu sto libier, ktorú získala ako premiantka, si plánovala kúpiť na blížiace sa štrnáste narodeniny ďalšie matematické knihy a učebnice. Pred 40 rokmi (4. júla 1985) sa zrodil výnimočný študijný úspech dievčaťa, ktoré aj svoj ďalší život zasvätilo matematike.



Ruth Elke Lawrenceová sa narodila 2. augusta 1971 v anglickom Brightone. Vyrastala v židovskej rodine, jej rodičia pracovali ako počítačoví odborníci. Jej otec Henry Lawrence sa vzdal zamestnania, aby svoju dcéru mohol vzdelávať doma. Ruth tak nikdy nenavštevovala základnú školu.



V roku 1981 zložila prijímaciu skúšku na univerzitu v Oxforde ako najmladšia žiačka v britskej histórii. Nastúpila v roku 1983 a otec s ňou navštevoval prednášky i cvičenia. Poslucháči a učitelia v Oxforde ich neraz mohli vidieť, ako sa presúvajú na tandemovom bicykli. Keď prišla reč na študijné úspechy, zvykli hovorievať v množnom čísle – „my“.



Doktorát na Oxforde získala v júni roku 1989. Potom sa spolu s otcom presunuli na druhý breh Atlantického oceánu. Ruth Lawrenceová začala pracovať na Harvarde, neskôr, od roku 1993 pôsobila na univerzite v Michigane, kde si spolu s otcom kúpili dom. Jej špecializáciou bola teória uzlov, čo v matematike predstavuje oblasť, ktorá mapuje trojrozmerné krivky v priestore.



V roku 1998 sa Ruth vydala za svojho kolegu, len o šesť rokov mladšieho, než bol jej otec. Jej manželom sa stal matematik Ariyeh Neimark z Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme.



Ruth Lawrenceová-Neimarková sa rozhodla presídliť do pôsobiska svojho muža a odvtedy pôsobí na Einsteinovom matematickom inštitúte, ktorý je súčasťou Univerzity Jeruzalem. Jej príbeh však vyvolal diskusie o tzv. zázračných deťoch, ktoré často dosahujú výnimočné úspechy pod vplyvom svojich ambicióznych rodičov. Pukazuje sa na fakt, že i napriek úspešnej vedeckej a pedagogickej kariére sa Ruth nestala súčasným Albertom Einsteinom, čo jej predpovedali na Oxforde



„Zázračné deti sa len veľmi zriedka stanú dospelými géniami,“ tvrdí Adam Grant, ktorý bol takisto zázračným dieťaťom a stal sa stal vôbec najmladším profesorom na Pensylvánskej univerzite. Grant kritizuje rodičov a učiteľov, ktorí – akokoľvek sú ich pohnútky ušľachtilé – posúvajú deti k akademickým úspechom.



Otec Ruth Lawrenceovej-Neimark sa však nepovažoval za typického „vrtuľníkového rodiča“, ako sa nazývajú príliš starostliví rodičia. Aj po rokoch bol na svoju dcéru hrdý - aj ako na učiteľku a matku štyroch detí. „Ovplyvňuje životy stoviek ľudí, ktorí sa stanú matematikmi a fyzikmi, ktorí budú veľkým prínosom pre svet. Kto môže povedať, že to nestojí viac ako ohňostroj, ktorý vytvára niečo ohromujúce?“ povedal Henry Lawrence pre britský denník Daily Mail v roku 2016.



„Má šťastnú rodinu a šťastné manželstvo. Prečo sa to prezentuje ako nejaký neúspech?“ dodal otec geniálnej študentky, ktorá oslávi čoskoro svoje 54. narodeniny a je úspešná rešpektovaná matematička.