EBN: Vakcína si v EÚ vyžiada vyše miliardy striekačiek a ihiel

Brusel 4. augusta (TASR) - Očakávaný príchod očkovacej látky proti novému typu koronavírusu na jednotný trh EÚ môže ohroziť nedostatok vhodných injekčných striekačiek a ihiel. Na túto situáciu ešte koncom júla upozornila nadnárodná Európska sieť pre biologickú bezpečnosť (EBN) so sídlom v Bruseli.



EBN bola založená v roku 2010 po prijatí európskej smernice o prevencii pred poraneniami ostrými predmetmi so záväzkom zlepšiť bezpečnosť pacientov, zdravotníckych pracovníkov a nezdravotníckeho personálu pracujúceho v oblasti zdravia vo všetkých krajinách EÚ.



Varovanie týkajúce sa možného nedostatku injekčných striekačiek a ihiel bolo uverejnené na webovej stránke EBN (www.europeanbiosafetynetwork.eu).



Belgický internetový denník The Brussels Times sa v tejto súvislosti obrátil na federálnu ministerku zdravotníctva Maggie De Blockovú s otázkou, či má krajina dostatok striekačiek a ihiel.



"Nemá zmysel hromadne objednávať injekčné striekačky a ihly, keď ešte nevieme, či vakcína bude ponúknutá," uviedol hovorca ministerky Peter Poulussen. Zároveň však dodal, že prípadné budúce objednávky tohto typu zdravotného materiálu sa uskutočnia v rámci európskej spolupráce.



Európska komisia členským štátom EÚ ponúka možnosť spoločných nákupov zdravotného materiálu, čo je cenovo výhodné vzhľadom na ekonomickú silu 27-člennej Únie.



EBN uviedla, že účinná vakcína proti COVID-19 bude zrejme k dispozícii do konca tohto roka alebo začiatkom roka 2021, zrejme však nie v dostatočných množstvách pre celý svet. Keď sa vakcína objaví, bude zabalená do sklenených ampuliek s očakávanými dvoma dávkami na jednu osobu.



"S populáciou EÚ, ktorá v roku 2019 predstavuje 446 miliónov ľudí, bude potrebná približne jedna miliarda injekčných striekačiek a ihiel na očkovanie," uvádza sa na stránke EBN. Združenie zároveň upozorňuje, že bude nevyhnutné, aby sa 27 členských štátov Únie zaviazalo čo najskôr zakúpiť dostatočný počet ihiel a injekčných striekačiek, aby sa predišlo prekážkam v distribúcii očkovacej látky.



EBN zároveň upozornila, že štandardné striekačky, každodenne používané v zdravotníctve, nie sú ideálne pre masové očkovacie programy. Na účely masového očkovania priemysel vyrába špeciálne kanylové ihly, ktoré zaisťujú, že celá dávka vakcíny sa dostane do ľudského tela. Tento typ ihiel je v porovnaní so štandardným lekárskym vybavením nedostatočne zastúpený v národných medicínskych systémoch.