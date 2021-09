Ebola je porazená, tvrdí virológ, ktorý tento vírus spoluobjavil

Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Žena postihnutá vírusom ebola, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Kinshasa 17. septembra (TASR) - Závažné vírusové ochorenie ebola je vďaka vakcínam a liečbe porazené a je pod kontrolou, uviedol Jean-Jacques Muyembe, konžský virológ, ktorý sa pred viac ako 40 rokmi podieľal na objavení vírusu Ebola.Muyembe prišiel s týmto vyhlásením na slávnosti, ktorou sa na trh v Konžskej demokratickej republike (KDR) uvádza liek Ebanga, ktorý vlani v decembri schválil aj americký Federálny úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA).Spolu s účinnejšou klinickou liečbou a dostupnosťou vakcín je vysoko infekčná hemoragická horúčka, ktorá bola kedysi vždy smrteľná, pod kontrolou, uviedol Muyembe. Dodal, žeEbanga je ľudská monoklonálna protilátka, ktorá zabraňuje vstupu vírusu do bunky a znižuje riziko úmrtia. Ide o, ako uviedla americká biologička Nancy Sullivanová, ktorá v Amerike uskutočnila výskum s Muyembem.Muyembe sa s vírusom prvýkrát stretol v roku 1976 ako terénny epidemiológ, keď ho zavolali do dediny Yambuku v severnej časti KDR, ktorá sa vtedy ešte volala Zair a kde sa vtedy objavila záhadná choroba.AFP dodala, že Muyembe od chorej mníšky odobral vzorku krvi a poslal ju do Belgicka, kde mikrobiológ Peter Piot vírus po prvýkrát izoloval. Vírus dostal meno Ebola podľa rieky tečúcej blízko Yambuku.Záhadné ochorenie sa znova objavilo v roku 1995, keď v 400-tisícovom meste Kikwit v západnej KDR vypukla epidémia "červenej hnačky". Muyembe sa pokúsil liečiť ôsmich pacientov transfúziou krvi od niekoho, kto sa z choroby zotavoval. Siedmi z jeho pacientov prežili.Na základe tejto skúsenosti sa Muyembe pokúsil vyvinúť liečivý prípravok, ktorý bol prvýkrát testovaný v roku 2018.Podľa AFP Muyembe zdôraznil, že. Dodal, žedodal virológ, ktorý vedie Národný ústav pre biomedicínsky výskum KDR a koordinuje aj boj proti covidu v krajine.