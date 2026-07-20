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Ebola si už v Kongu vyžiadala najmenej 930 mŕtvych
Podľa rezortu do soboty potvrdili celkovo 2344 prípadov nákazy, vrátane spomínaných úmrtí.
Autor TASR
Kinshasa 20. júla (TASR) - Epidémia eboly si v Konžskej demokratickej republike (KDR) vyžiadala už najmenej 930 obetí, uviedlo v noci na pondelok tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Upozornila na to agentúra AP, píše TASR.
Podľa rezortu do soboty potvrdili celkovo 2344 prípadov nákazy, vrátane spomínaných úmrtí. V súčasnosti je v izolácii a v nemocniciach 724 pacientov.
Nárast počtu úmrtí prichádza v čase, keď obavy o bezpečnosť obmedzili zásahy v najviac postihnutej provincii Ituri. Úrady v KDR uviedli, že do soboty zaznamenali najmenej 12 útokov na zdravotnícke zariadenia a tímy, ku ktorým došlo od vypuknutia epidémie eboly v polovici mája.
Mnohí zdravotnícki pracovníci medzitým zároveň opustili svoje pracoviská na protest proti nevyplácaniu miezd. AP dodáva, že najmenej 36 z nich, ktorí sa nakazili ebolou, zomreli.
Ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo, že zintenzívňuje opatrenia v postihnutých zdravotníckych zónach.
Súčasná epidémia eboly, ktorú na severovýchode KDR vyhlásili 15. mája, je najrýchlejšie sa šíriacou epidémiou tohto vírusu v histórii, píše AP.
Spôsobuje ju kmeň vírusu Bundibugyo, proti ktorému neexistuje vakcína ani špecifická liečba. Súčasné vakcíny vyvinuté v rokoch 2018 až 2019 sú účinné len proti kmeňu Zair, ktorý spôsobil predchádzajúce veľké epidémie. Od júla sa však proti kmeňu vírusu Bundibugyo začali klinické testy dvoch liekov.
Podľa rezortu do soboty potvrdili celkovo 2344 prípadov nákazy, vrátane spomínaných úmrtí. V súčasnosti je v izolácii a v nemocniciach 724 pacientov.
Nárast počtu úmrtí prichádza v čase, keď obavy o bezpečnosť obmedzili zásahy v najviac postihnutej provincii Ituri. Úrady v KDR uviedli, že do soboty zaznamenali najmenej 12 útokov na zdravotnícke zariadenia a tímy, ku ktorým došlo od vypuknutia epidémie eboly v polovici mája.
Mnohí zdravotnícki pracovníci medzitým zároveň opustili svoje pracoviská na protest proti nevyplácaniu miezd. AP dodáva, že najmenej 36 z nich, ktorí sa nakazili ebolou, zomreli.
Ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo, že zintenzívňuje opatrenia v postihnutých zdravotníckych zónach.
Súčasná epidémia eboly, ktorú na severovýchode KDR vyhlásili 15. mája, je najrýchlejšie sa šíriacou epidémiou tohto vírusu v histórii, píše AP.
Spôsobuje ju kmeň vírusu Bundibugyo, proti ktorému neexistuje vakcína ani špecifická liečba. Súčasné vakcíny vyvinuté v rokoch 2018 až 2019 sú účinné len proti kmeňu Zair, ktorý spôsobil predchádzajúce veľké epidémie. Od júla sa však proti kmeňu vírusu Bundibugyo začali klinické testy dvoch liekov.