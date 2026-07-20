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Ebola si už v Kongu vyžiadala najmenej 930 mŕtvych

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Policajt odstraňuje trosky, zatiaľ čo zdravotnícki pracovníci zapojení do reakcie Konga na ebolu štrajkujú na protest proti problémom s platbami v Bunii v Kongu v stredu 15. júla 2026. Foto: TASR/AP

Podľa rezortu do soboty potvrdili celkovo 2344 prípadov nákazy, vrátane spomínaných úmrtí.

Autor TASR
Kinshasa 20. júla (TASR) - Epidémia eboly si v Konžskej demokratickej republike (KDR) vyžiadala už najmenej 930 obetí, uviedlo v noci na pondelok tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Upozornila na to agentúra AP, píše TASR.

Podľa rezortu do soboty potvrdili celkovo 2344 prípadov nákazy, vrátane spomínaných úmrtí. V súčasnosti je v izolácii a v nemocniciach 724 pacientov.

Nárast počtu úmrtí prichádza v čase, keď obavy o bezpečnosť obmedzili zásahy v najviac postihnutej provincii Ituri. Úrady v KDR uviedli, že do soboty zaznamenali najmenej 12 útokov na zdravotnícke zariadenia a tímy, ku ktorým došlo od vypuknutia epidémie eboly v polovici mája.

Mnohí zdravotnícki pracovníci medzitým zároveň opustili svoje pracoviská na protest proti nevyplácaniu miezd. AP dodáva, že najmenej 36 z nich, ktorí sa nakazili ebolou, zomreli.

Ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo, že zintenzívňuje opatrenia v postihnutých zdravotníckych zónach.

Súčasná epidémia eboly, ktorú na severovýchode KDR vyhlásili 15. mája, je najrýchlejšie sa šíriacou epidémiou tohto vírusu v histórii, píše AP.

Spôsobuje ju kmeň vírusu Bundibugyo, proti ktorému neexistuje vakcína ani špecifická liečba. Súčasné vakcíny vyvinuté v rokoch 2018 až 2019 sú účinné len proti kmeňu Zair, ktorý spôsobil predchádzajúce veľké epidémie. Od júla sa však proti kmeňu vírusu Bundibugyo začali klinické testy dvoch liekov.
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