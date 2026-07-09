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Ebola si vyžiadala 600 obetí, podľa Africa CDC sa epidémia šíri rýchlo
Zdravotníci a ďalší pracovníci zapojení do boja proti epidémii v provincii Ituri na severovýchode KDR vo štvrtok protestovali pred troma liečebnými centrami.
Autor TASR
Kinshasa 9. júla (TASR) - Epidémia infekčného ochorenia ebola v Konžskej demokratickej republike (KDR) je najrýchlejšie sa šíriacou epidémiou v histórii, uviedlo vo štvrtok Africké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (Africa CDC). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Toto je najrýchlejšie sa šíriaca epidémia v histórii - nielen v porovnaní s predchádzajúcimi epidémiami spôsobenými vírusom Bundibugyo, ale aj spomedzi všetkých druhov vírusov, ktoré spôsobujú ebolu,“ povedal Wessam Mankoula z Africa CDC.
Mankoula prirovnal epidémiu v KDR k tej z rokov 2013-16 v západnej Afrike, počas ktorej v prvých šiestich týždňoch zaznamenali 994 prípadov nákazy. V súčasnosti je v KDR potvrdených 1759 prípadov nákazy.
Vírus sa podľa tohto lekára v súčasnosti šíri rýchlejšie, než sú schopní nasadzovať prostriedky na zvládanie tejto situácie.
Podľa najnovších oficiálnych údajov zverejnených vo štvrtok Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) si epidémia eboly v KDR vyžiadala 600 obetí na životoch, pričom hranica 500 obetí bola prekročená len pred troma dňami.
Túto epidémiu spôsobuje kmeň vírusu Bundibugyo, proti ktorému neexistuje vakcína ani špecifická liečba. Súčasné vakcíny vyvinuté v rokoch 2018-19 sú účinné len proti kmeňu Zair, ktorý spôsobil predchádzajúce veľké epidémie. Od minulého týždňa sa však začali klinické testy dvoch liekov proti kmeňu Bundibugyo.
Zdravotníci a ďalší pracovníci zapojení do boja proti epidémii v provincii Ituri na severovýchode KDR vo štvrtok protestovali pred troma liečebnými centrami. Tvrdia, že za svoju prácu nedostali celú dohodnutú mzdu.
Ako informuje agentúra Reuters, jeden z týchto protestov rozohnala polícia. Nebolo jasné, či tieto protesty narušili prevádzku liečebných centier. Minister zdravotníctva KDR Samuel Roger Kamba priznal, že sa vyskytli problémy s „personálnym pilierom reakcie,“ konkrétne so zabezpečením aktuálnych a presných zoznamov osôb, ktorým treba vyplatiť odmenu. Podľa tamojšieho zdravotníckeho predstaviteľa, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, prebiehajú rokovania s pracovníkmi hroziacimi vyhlásením štrajku.
„Toto je najrýchlejšie sa šíriaca epidémia v histórii - nielen v porovnaní s predchádzajúcimi epidémiami spôsobenými vírusom Bundibugyo, ale aj spomedzi všetkých druhov vírusov, ktoré spôsobujú ebolu,“ povedal Wessam Mankoula z Africa CDC.
Mankoula prirovnal epidémiu v KDR k tej z rokov 2013-16 v západnej Afrike, počas ktorej v prvých šiestich týždňoch zaznamenali 994 prípadov nákazy. V súčasnosti je v KDR potvrdených 1759 prípadov nákazy.
Vírus sa podľa tohto lekára v súčasnosti šíri rýchlejšie, než sú schopní nasadzovať prostriedky na zvládanie tejto situácie.
Podľa najnovších oficiálnych údajov zverejnených vo štvrtok Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) si epidémia eboly v KDR vyžiadala 600 obetí na životoch, pričom hranica 500 obetí bola prekročená len pred troma dňami.
Túto epidémiu spôsobuje kmeň vírusu Bundibugyo, proti ktorému neexistuje vakcína ani špecifická liečba. Súčasné vakcíny vyvinuté v rokoch 2018-19 sú účinné len proti kmeňu Zair, ktorý spôsobil predchádzajúce veľké epidémie. Od minulého týždňa sa však začali klinické testy dvoch liekov proti kmeňu Bundibugyo.
Zdravotníci a ďalší pracovníci zapojení do boja proti epidémii v provincii Ituri na severovýchode KDR vo štvrtok protestovali pred troma liečebnými centrami. Tvrdia, že za svoju prácu nedostali celú dohodnutú mzdu.
Ako informuje agentúra Reuters, jeden z týchto protestov rozohnala polícia. Nebolo jasné, či tieto protesty narušili prevádzku liečebných centier. Minister zdravotníctva KDR Samuel Roger Kamba priznal, že sa vyskytli problémy s „personálnym pilierom reakcie,“ konkrétne so zabezpečením aktuálnych a presných zoznamov osôb, ktorým treba vyplatiť odmenu. Podľa tamojšieho zdravotníckeho predstaviteľa, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, prebiehajú rokovania s pracovníkmi hroziacimi vyhlásením štrajku.