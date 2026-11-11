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Ebolou sa v Kongu už nakazilo viac ako 11.000 ľudí
Súčasnú epidémiu spôsobuje kmeň eboly Bundibugyo, proti ktorému zatiaľ neexistuje schválená vakcína ani liek. Ochorenie sa už rozšírilo aj do Ugandy, Kene a Nigérie.
Autor TASR
Kinshasa 11. novembra (TASR) - Ochorením ebola sa v Konžskej demokratickej republike (KDR) nakazilo už viac ako 11.000 ľudí. V stredu to potvrdilo konžské ministerstvo zdravotníctva, podľa ktorého chorobe podľahla takmer polovica nakazených osôb. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Od vyhlásenia epidémie 15. mája počet prípadov prudko vzrástol, keďže snahy úradov o identifikáciu nakazených spomaľuje slabá zdravotná infraštruktúra, neochota miestnych komunít spolupracovať a nestabilita v krajine. Vírus sa šíri najmä v provinciách na nepokojnom severe a východe KDR, kde pôsobí množstvo ozbrojených skupín.
Súčasnú epidémiu spôsobuje kmeň eboly Bundibugyo, proti ktorému zatiaľ neexistuje schválená vakcína ani liek. Ochorenie sa už rozšírilo aj do Ugandy, Kene a Nigérie.
Ide o druhú najväčšiu a najsmrteľnejšiu epidémiu eboly v histórii, po epidémii v západnej Afrike v rokoch 2014 až 2016, ktorá postihla viac ako 28.600 ľudí a zabila vyše 11.000 osôb.
Od vyhlásenia epidémie 15. mája počet prípadov prudko vzrástol, keďže snahy úradov o identifikáciu nakazených spomaľuje slabá zdravotná infraštruktúra, neochota miestnych komunít spolupracovať a nestabilita v krajine. Vírus sa šíri najmä v provinciách na nepokojnom severe a východe KDR, kde pôsobí množstvo ozbrojených skupín.
Súčasnú epidémiu spôsobuje kmeň eboly Bundibugyo, proti ktorému zatiaľ neexistuje schválená vakcína ani liek. Ochorenie sa už rozšírilo aj do Ugandy, Kene a Nigérie.
Ide o druhú najväčšiu a najsmrteľnejšiu epidémiu eboly v histórii, po epidémii v západnej Afrike v rokoch 2014 až 2016, ktorá postihla viac ako 28.600 ľudí a zabila vyše 11.000 osôb.