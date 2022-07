EBU: Dejiskom Eurovízie 2023 bude namiesto Ukrajiny Spojené kráľovstvo

Londýn 25. júla (TASR) - Spojené kráľovstvo v pondelok súhlasilo s tým, že bude hostiť budúci ročník pesničkovej súťaže Eurovízia namiesto Ukrajiny. Podľa organizátorov súťaže Kyjev za súčasných okolností nie je schopný usporiadať takéto medzinárodné podujatie. Vyplýva to zo spoločného vyhlásenia Európskej vysielacej únie (EBU), britskej televízie BBC a ukrajinských predstaviteľov. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Pesničková súťaž Eurovízia 2023 nebude na Ukrajine, ale na podporu Ukrajiny. Našim partnerom BBC sme vďační za prejavenie solidarity s nami" uviedol šéf ukrajinskej verejnoprávnej televízie UA:PBC Mykola Černotyckyj.



V tohtoročnej edícii súťaže v talianskom Turíne triumfovala ukrajinská skupina Kalush Orchestra so skladbou "Stefanija". Podľa tradície je hostiteľskou krajinou nasledujúceho ročníka súťaže vždy víťaz z predchádzajúceho roka. V roku 2023 bude podujatie pre prebiehajúcu vojnu na Ukrajine hostiť britská televízia BBC. Miesto konania vyberie v spolupráci s Európskou vysielacou úniou (EBU), ktorá súťaž organizuje.



Britská ministerka kultúry Nadine Dorriesová spresnila, že televízia BBC sa ujala organizácie podujatia na základe požiadavky EBU a ukrajinských predstaviteľov na čele s prezidentom Volodymyrom Zelenským. "Je mi ľúto, že v dôsledku pokračujúceho ruského krviprelievania nebolo možné usporiadať toto podujatie na Ukrajine, kde by sa malo konať," uviedla Dorriesová. Dodala, že Spojené kráľovstvo zabezpečí, aby budúci ročník pesničkovej súťaže odrážal nedávne víťazstvo Ukrajiny v tejto súťaži.