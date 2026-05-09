EBU: Fínska huslistka bude hrať naživo počas vystúpenia na Eurovízii
Pesničková súťaž Eurovízie má prísne pravidlá.
Autor TASR
Helsinki 9. mája (TASR) - Európska vysielacia únia (EBU) ako organizátor pesničkovej súťaže Eurovízie (Eurovision Song Contest) urobila výnimku z pravidiel a fínska huslistka Linda Lampeniusová bude počas finálového vystúpenia hrať naživo na svojom nástroji. TASR o tom píše podľa fínskeho verejnoprávneho vysielateľa YLE.
Klasicky vzdelaná huslistka Linda Lampeniusová (známa aj pod umeleckým menom Linda Brava) reprezentuje Fínsko vo Viedni spolu so spevákom Petom Parkkonenom a skladbou Liekinheitin (Plameňomet).
Pesničková súťaž Eurovízie má prísne pravidlá. Súťažiaci môžu zvyčajne iba spievať a inštrumentálna časť ich skladby je v skutočnosti nahrávka púšťaná ako sprievodná stopa k ich spevu.
Ak speváka alebo speváčku na pódiu sprevádzajú gitaristi, bubeníci a ďalší hudobníci, zvyčajne ide o playback a hru na nástroj iba predstierajú. Dôvodom je rýchly harmonogram vystúpení, čo neumožňuje rýchlo meniť zvukové nastavenia pre mnoho účinkujúcich a zabezpečiť, aby boli ich nástroje rovnako dobre pripravené, ozvučené a naladené.
Počas skúšok Lampeniusová ukázala, že situáciu zvládne, a EBU jej hru naživo schválila. Obaja vystupujúci bez problémov zvládli prvú generálnu skúšku vo Viedni, keď zvyšok hudobnej stopy nahral Fínsky rozhlasový symfonický orchester.
Podľa medzinárodných stávkových kancelárií má Fínsko 35 až 43-percentnú šancu na víťazstvo. Medzi ďalších hlavných favoritov patria Dánsko, Grécko, Francúzsko, Ukrajina a Izrael, hoci stávkové kurzy sa podľa bookmakerov často dramaticky menia po generálkach a semifinálových vystúpeniach.
