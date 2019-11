ECB má ešte možnosti, vedľajšie účinky menovej politiky sú viditeľné

Berlín 12. novembra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) ešte nevyčerpala všetky svoje možnosti, vedľajšie účinky menovej politiky sú však čoraz hmatateľnejšie a ECB im v budúcnosti musí venovať viac pozornosti. Uviedol to v rozhovore pre nemecký denník Börsen-Zeitung viceprezident ECB Luis de Guindos.



"Máme priestor na ďalšie kroky a tieto kroky sme pripravení urobiť, ak by si to situácia vyžadovala," povedal de Guindos. Zároveň však dodal, že stále viac vidieť negatívne vedľajšie účinky.



"Sme si veľmi dobre vedomí vedľajších účinkov našej menovej politiky a v budúcnosti im budeme venovať omnoho viac pozornosti," povedal a dodal, že omnoho dôležitejšiu úlohu by mala v súčasnej situácii hrať fiškálna politika.